Mariah Carey et Billie Eilish à l'affiche d'un concert caritatif "à la maison"

LOS ANGELES, 25 mars (Reuters) - Mariah Carey et la jeune sensation Billie Eilish, qui a survolé les derniers Grammy Awards, participeront dimanche à un concert caritatif "à la maison" visant à collecter de l'argent pour venir en aide à la lutte contre la pandémie de coronavirus, annonce mercredi la chaîne de télévision américaine Fox.

Le spectacle en confinement sera présenté par Elton John et diffusé pendant une heure sur l'antenne de la Fox ainsi que sur les stations de radio du group iHeart.

Ce "Concert en salon pour l'Amérique" alignera aussi Alicia Keys et les Backstreet Boys de même que Tim McGraw, star de la country, et Joe Armstrong, le chanteur et guitariste du groupe Green Day.

Tous les artistes se filmeront eux-mêmes chez eux avec leur téléphone portable ou tout autre équipement électronique.

C'est le premier événement culturel majeur du genre organisé aux Etats-Unis depuis l'apparition de l'épidémie, même si nombre de célébrités de l'industrie du spectacle se sont déjà mobilisées pour relayer les appels à rester chez soi avec une série de concerts retransmis sur les réseaux sociaux. (Jill Serjeant version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)