Marie-Anne Allier rejoint Carmignac

Carmignac annonce la nomination de Marie-Anne Allier en tant que co-gérante des fonds obligataires européens Carmignac Sécurité et Carmignac Portfolio Sécurité. Carmignac Sécurité, qui est un pilier de l'offre obligataire de Carmignac depuis sa création en 1989 est également aujourd'hui l'un des plus importants en termes d'encours sous gestion (11,86 milliards d'euros au 29 mars 2019).Avant de rejoindre Carmignac, Marie-Anne Allier était responsable de la gestion taux européens chez Amundi depuis 2010. En trente ans de carrière, Marie-Anne a également occupé des postes seniors dans la gestion de taux chez SG Asset Management et GTI Finance. Elle a débuté sa carrière chez Sogeposte en tant que gérante taux.