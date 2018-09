Marie Brizard Wine & Spirits : Décryptage du palmarès du SRD à la clôture - Mercredi 5 septembre 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-10,79% à 5,79 euros)En repli de plus de 10%, le fabricant français de vins et spiritueux a atteint ce matin son plus bas niveau historique de 5,67 euros. Le cocktail présenté hier soir par le groupe n'a pas été, du tout, du goût des investisseurs qui ont des raisons d'être amers. Après l'annonce d'une chute de ses ventes au premier semestre, le groupe, ex-Belvédère, a révisé en forte baisse ses prévisions de résultats 2018.