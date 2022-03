Mariupol : un prix stratégique pour la Russie, un symbole de résistance pour l'Ukraine

Selon le maire, près de 5 000 personnes ont été tuées et des bâtiments ont été détruits dans toute la ville. Il a déclaré que 290 000 personnes avaient fui le 27 mars, mais qu'au moins 160 000 personnes étaient toujours bloquées, sans électricité et avec peu de nourriture ou d'autres fournitures.

Pourquoi la ville est-elle si importante ?

EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

Mariupol est la plus grande ville ukrainienne sur la mer d'Azov, qui est reliée à la mer Noire par l'étroit détroit de Kerch. La ville tire son nom de Maria Feodorovna, l'épouse de l'empereur russe Alexandre III, et se trouve à environ 70 km (43 miles) de la frontière avec la Russie. Elle est également à quelques kilomètres des territoires de l'est de l'Ukraine contrôlés par les séparatistes soutenus par la Russie qui combattent les forces gouvernementales ukrainiennes depuis 2014.

La capture de Marioupol pourrait permettre à la Russie de créer un pont terrestre entre deux républiques populaires autoproclamées séparatistes du Donbas et la région de Crimée que la Russie a saisie et annexée en 2014.

La capture de Mariupol donnerait également à la Russie le contrôle de la côte ukrainienne sur la mer d'Azov alors qu'elle tente également de couper l'Ukraine de la mer Noire. Les forces russes se sont déjà emparées du port de Kherson sur la mer Noire, à environ 380 km de Mariupol, et la Russie contrôle les ports de la mer Noire de la Crimée.

La perte de Marioupol, et l'établissement d'un corridor terrestre, pourraient donner aux forces russes une chance d'encercler les troupes ukrainiennes qui, avant la guerre, étaient basées sur la ligne de contact autour du territoire contrôlé par les séparatistes.

La capture de Mariupol libérerait les troupes russes enlisées dans cette ville pour de nouvelles tâches telles que le renforcement d'autres fronts.

ROLE ECONOMIQUE

Mariupol joue un rôle important pour l'économie ukrainienne car le port est utilisé pour exporter du fer, de l'acier, des céréales et des machines lourdes, une source de revenus importante pour le gouvernement ukrainien.

Il était traditionnellement un port d'exportation majeur pour le charbon à l'époque soviétique. De 1948 à 1989, il était connu sous le nom de Zhdanov, du nom d'un dirigeant communiste qui y était né.

Un haut responsable de l'industrie a déclaré le 21 mars que l'Ukraine risquait de perdre 6 milliards de dollars de recettes céréalières en raison du blocus russe des ports, dont Mariupol.

Les pays qui dépendent des importations de blé ukrainien comprennent l'Égypte, la Turquie et le Yémen. La guerre contribue à l'inflation alimentaire mondiale.

Mariupol abrite également l'usine sidérurgique Illich, la deuxième plus grande entreprise métallurgique d'Ukraine, et l'usine sidérurgique Azovstal, l'une des plus grandes entreprises de laminage d'acier du pays.

Mariupol dispose de quais plus profonds que les autres ports ukrainiens de la région. Le contrôler pourrait aider la Russie à expédier plus rapidement et plus facilement des équipements, des marchandises et du personnel entre la Russie, le Donbas et la Crimée.

DAVID ET GOLIATH

Marioupol est devenu un symbole de la résistance ukrainienne, les dirigeants présentant les défenseurs surpassés en armes comme des héros menant une bataille inégale semblable à la lutte biblique entre David et Goliath.

Certains dirigeants étrangers et ukrainiens ont comparé la destruction de Marioupol aux ravages causés par les assauts russes sur la ville syrienne d'Alep et sur Grozny, dans la région rétive de la Russie, la Tchétchénie.

Mariupol serait la première grande ville ukrainienne à tomber aux mains des envahisseurs russes. La perdre serait un coup psychologique potentiellement lourd qui entamerait le moral des Ukrainiens.

En revanche, elle pourrait remonter le moral des Russes et être présentée par le président Vladimir Poutine comme une victoire importante dans une guerre qui, selon les experts militaires occidentaux, a eu beaucoup de mal à atteindre ses objectifs.

La Russie a vilipendé le bataillon Azov, une milice d'extrême droite qui fait partie de la Garde nationale ukrainienne et qui a aidé à défendre Mariupol. L'un des objectifs déclarés de l'"opération spéciale" de Poutine était de "dénazifier" l'Ukraine. Les dirigeants occidentaux affirment qu'il s'agissait d'un prétexte sans fondement pour une guerre injustifiée, mais Poutine serait susceptible de considérer la défaite du bataillon Azov, ou la capture de l'un de ses combattants, comme une étape importante.