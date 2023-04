Mark Shafir, l'un des principaux responsables des fusions et acquisitions de Citigroup Inc., prend sa retraite après une carrière de plus de trente ans au cours de laquelle il a conseillé certaines des plus grandes entreprises du monde sur plusieurs opérations marquantes.

M. Shafir, qui a dirigé l'unité mondiale de fusions et acquisitions de Citi depuis qu'il a rejoint la banque en 2008, restera en poste jusqu'à la mi-mai pour aider à la transition, selon un mémo interne envoyé mardi par Tyler Dickson et Manuel Falco, coresponsables mondiaux de la banque, des marchés de capitaux et des services de conseil de Citi.

Cary Kochman, qui a occupé le poste de coresponsable des fusions-acquisitions mondiales chez Citi aux côtés de Shafir depuis 2017, continuera à diriger la franchise.

"(Mark) a été l'un des principaux moteurs de nos activités de fusions et acquisitions et a joué un rôle central dans le développement de la franchise, qui s'est considérablement développée sous sa direction", ont déclaré Dickson et Falco dans le mémo.

M. Shafir, largement considéré comme l'un des meilleurs faiseurs de pluie de Wall street, a commencé sa carrière dans la banque d'investissement chez Goldman Sachs en 1985 et a ensuite occupé plusieurs postes de direction dans d'autres institutions financières, notamment Merrill Lynch et Lehman Brothers.

M. Shafir a joué un rôle déterminant dans le développement des activités de fusion et d'acquisition de Citi au cours de son mandat et a fourni des conseils dans le cadre de plusieurs transactions historiques. Parmi celles-ci figurent la vente d'Anadarko à son rival Occidental Corp en 2019 pour 38 milliards de dollars, le récent accord Broadcom-VMware de 61 milliards de dollars et le projet de fusion Kroger-Albertsons de 25 milliards de dollars.

Les plus grandes banques d'investissement de Wall street sont aux prises avec une forte baisse des volumes de transactions, car la hausse des taux d'intérêt, l'inflation élevée et les craintes de récession ont ralenti le rythme des grandes fusions transformationnelles.

Selon Dealogic, Citi s'est classée cinquième sur la liste 2022 des conseillers financiers en fonction de la valeur des transactions, et neuvième depuis le début de l'année.