Markedmind : Tout est une question de météo

La session a été une nouvelle fois calme en Asie, de nombreux marchés étant encore en vacances. Le Japon était ouvert et la défense acharnée de la BOJ en matière de contrôle de la courbe des rendements semble fonctionner, les rendements à 10 ans se maintenant autour de 0,39 % et s'éloignant du plafond de 0,5 %.

Notamment, la nouvelle offre de la BOJ de 1 trillion de yens (7,7 milliards de dollars) de fonds à cinq ans lundi a attiré des offres trois fois plus élevées, ce qui suggère que cette méthode pourrait s'avérer utile pour injecter des liquidités supplémentaires sur le marché. Essentiellement, les banques pourraient emprunter à un taux moyen fixe de 0,145 % pendant cinq ans pour investir dans des JGB - qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?

Avec l'élargissement des spreads par rapport au yen, l'USD a gagné 1,7 % au cours des deux dernières sessions et se situe autour de 130,30, tandis que l'AUD est en hausse de plus de 3 % en tant que vieux favori du carry trade.

L'euro n'a pas été en mesure de regagner son sommet de 1,0927 $ mais a trouvé un soutien à 1,0850 $. Les haussiers espèrent que les enquêtes mondiales flash S&P de mardi confirmeront que l'économie de l'UE se porte actuellement mieux que celle des États-Unis, dans un retournement de situation.

L'indice PMI manufacturier de l'UE devrait passer de 47,8 à 48,5 début janvier, et celui des services de 49,8 à 50,2, reflétant en partie la forte baisse des prix du gaz et l'hiver relativement chaud jusqu'à présent.

JPMorgan prévoit que le stockage de gaz du NWE sera rempli à 56 % à la fin de l'hiver, soit près de 30 points de plus que la moyenne sur cinq ans et un frein aux prix.

L'indice PMI manufacturier américain devrait chuter de 46,2 à 46,0, et celui des services de 44,7 à 45,0. Ironiquement, les conditions météorologiques aux États-Unis ces dernières semaines ont été bien pires qu'en Europe, ce qui n'était pas la façon dont cette histoire était censée se dérouler.

Ailleurs, les contrats à terme sur les actions américaines sont restés au ralenti en Asie après avoir grimpé pendant la nuit. Les contrats à terme du Nasdaq ont gagné 2 %, menés par les semi-conducteurs et d'autres valeurs technologiques, certains suggérant que la récente série de licenciements dans le secteur représente un nouvel objectif de réduction des coûts et d'augmentation des bénéfices.

Microsoft publiera ses résultats après la cloche, en mettant l'accent sur l'évolution de ses unités de cloud computing et d'entreprise, bien que son investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI soit susceptible d'obtenir plus de colonnes dans les médias. Parmi les autres sociétés qui feront rapport, citons Johnson & Johnson, Verizon et Texas Instruments.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mardi :

- La directrice de la BCE, Mme Lagarde, prend la parole, mais un message vidéo lors d'une table ronde sur "L'euro comme garantie de résilience" ne semble pas vraiment faire bouger le marché.

(1 $ = 130,2100 yens)