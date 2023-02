Market Mind : La réalité mord

Une vague de vente devrait s'abattre sur les marchés asiatiques lundi après une fin de semaine décevante à Wall street, alors que la réalité des taux d'intérêt américains "plus élevés pour plus longtemps" se fait enfin sentir pour les investisseurs.

Les données sur les dépenses de consommation, le marché du travail et l'activité des entreprises suggèrent que l'économie américaine est en bien meilleure forme que beaucoup ne le pensaient, et le coup de grâce de la semaine dernière est venu sous la forme de chiffres d'inflation étonnamment forts.

Le taux directeur implicite de la Fed s'approche de 5,50 % - quelqu'un pense-t-il encore que 6 % relève de l'imagination ? - Les rendements obligataires américains et autres bondissent, et les actions en subissent les conséquences.

L'indice MSCI World a chuté de 2,7 % la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre, tandis que les actions asiatiques hors Japon ont chuté presque autant pour une quatrième perte hebdomadaire consécutive et la plus forte depuis octobre.

Les valeurs technologiques sont dans la ligne de mire plus que les autres. L'indice technologique Hang Seng a perdu 17 % au cours du mois dernier, en raison de la hausse des taux et du resserrement des conditions financières, ainsi que de la prise de bénéfices après un rebond explosif de 77 % depuis le creux d'octobre.

L'une des conséquences de la remise en question de la Fed par le marché est la forte hausse des rendements obligataires et du dollar. De nombreuses devises asiatiques sont repoussées vers leurs récents points bas, ce qui renforce les pressions inflationnistes dans toute la région et rend plus cher le service de la dette libellée en dollars.

Le yuan chinois a de nouveau 7,00/$ en ligne de mire, le yen et le won sont à leur plus bas niveau cette année - les facteurs de politique monétaire intérieure du Japon et de la Corée du Sud entrent également en jeu - et la roupie indienne est proche de son plus bas niveau historique autour de 83,00 par dollar.

Les nerfs des investisseurs sont encore plus mis à rude épreuve par l'aggravation des tensions entre les États-Unis et la Chine à propos, entre autres, de la guerre Russie-Ukraine.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré dimanche que la Chine n'avait pas fait le nécessaire pour fournir une aide létale qui aiderait la Russie, une décision dont Washington a averti qu'elle aurait de graves conséquences.

Les données économiques asiatiques de cette semaine comprennent les rapports sur l'indice des directeurs d'achat de la Chine et d'autres pays, les données du PIB du 4ème trimestre de l'Australie et de l'Inde, les chiffres de l'inflation de l'Australie, de l'Indonésie et de la capitale japonaise, et les derniers instantanés des ventes au détail du Japon, de l'Australie, de Singapour et de la Nouvelle-Zélande.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

- Commerce de Hong Kong (janvier)

- Commerce de la Thaïlande (janvier)

- Ventes au détail de la Nouvelle-Zélande (T4)