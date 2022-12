Marketmind : 4x50

Un barrage de décisions majeures des banques centrales et une lecture critique de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis cette semaine devraient dégager les ponts dans ce qui a été une "annus horribilis" pour les marchés mondiaux.

Alors que l'on s'attend à une réduction de l'ampleur des hausses de taux d'intérêt à 50 points de base par les quatre principales autorités monétaires qui décident de leur politique cette semaine, les marchés restent nerveux face à la publication de l'IPC américain et aux signaux concernant la trajectoire des taux de l'année prochaine.

L'indice VIX de la volatilité implicite des marchés boursiers américains a atteint son plus haut niveau en près d'un mois lundi en début de journée, reflétant une partie de cette inquiétude ainsi que les craintes liées à la fin de l'année. Les actions asiatiques et européennes étaient en baisse, les contrats à terme sur les actions américaines étant également plats ou négatifs.

La Réserve fédérale américaine devrait relever à nouveau les taux d'intérêt mercredi, mais réduire l'ampleur de ses hausses à un demi-point de pourcentage, à 4,25-5,5 %, avec un autre point complet de hausse prévu au cours des deux réunions suivantes jusqu'en mars 2023.

Les marchés à terme prévoient toujours un "taux final" de la Fed l'année prochaine légèrement inférieur à 5 % et tout changement dans les indications médianes des décideurs de la Fed à ce sujet - le fameux "dot plot" - sera probablement très sensible car ils surveillent les conditions financières plus larges.

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) de novembre, qui sera publié mardi avant la décision de la Fed, pourrait avoir autant de poids que la hausse des taux elle-même - le consensus prévoit une baisse du taux d'inflation annuel à 7,3 %, contre 7,7 % en octobre, tandis que le taux "de base" recule à 6,1 %.

Dimanche, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a prévu une "réduction substantielle" de l'inflation américaine en 2023, à moins d'un autre choc inattendu. Les prix du pétrole Brent ont continué de plonger lundi à leurs plus bas niveaux de 2022, la variation en glissement annuel des prix du pétrole étant désormais proche de zéro.

La Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse devraient également ralentir le rythme de leurs hausses de taux à 50 points de base jeudi.

Le dollar était un peu plus bas lundi, les données CFTC de vendredi montrant que les spéculateurs ont ouvert leurs plus grandes positions courtes nettes sur le dollar depuis le milieu de l'année 2021. Les rendements du Trésor américain à dix ans ont également baissé un peu à 3,53 % avant une nouvelle vente aux enchères de papier à dix ans plus tard lundi.

Les actions chinoises ont reculé plus tôt, les investisseurs craignant que l'augmentation des cas de COVID-19 ne perturbe la consommation et la fabrication. Après que la Chine ait fait un pivot spectaculaire vers la réouverture économique la semaine dernière, il y avait des inquiétudes croissantes que les infections puissent monter en flèche et causer de nouvelles perturbations.

Les actions des promoteurs immobiliers cotées en Chine continentale et les géants de la technologie négociés à Hong Kong ont plongé de plus de 4 % chacun lundi. Les deux secteurs ont augmenté de plus de 30% en novembre.

L'économie britannique a rebondi en octobre un peu plus fortement que prévu par rapport à septembre, lorsque la production a été affectée par un jour férié exceptionnel pour marquer les funérailles de la reine Elizabeth, mais la récession reste d'actualité.

Dans l'actualité des entreprises, Microsoft va prendre une participation de 4 % dans le London Stock Exchange Group dans le cadre d'un accord commercial de 10 ans visant à migrer la plateforme de données de l'opérateur boursier vers le cloud, a déclaré l'entreprise britannique lundi.

Zeekr, l'une des marques de voitures électriques haut de gamme du constructeur automobile chinois Geely, a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, visant à lever plus d'un milliard de dollars, ont déclaré des sources à Reuters.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, prend la parole.

* Le Trésor américain met aux enchères des notes de 3 et 10 ans

* Bénéfices des entreprises américaines : Oracle ?