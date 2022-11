Marketmind : $ À LA PUISSANCE DE 0,228

Qui aurait cru qu'une différence statistique de 0,228 ppt pourrait ajouter 3 000 milliards de dollars à la valeur des actions du S&P 500 et du Nasdaq, et Dieu sait combien aux obligations du Trésor, alors que les rendements ont connu leur plus forte baisse quotidienne en plus d'une décennie. Ce n'est pas souvent que l'on voit l'obligation longue gagner 3 points de prix.

Il a suffi que l'IPC de base américain s'affiche à +0,272 % et non à +0,5 %. Cela est dû à la désinflation des prix des biens, menée par les voitures et les vêtements d'occasion, aidée par le ralentissement des loyers, les tarifs aériens et quelques statistiques sur l'assurance maladie.

Les opposants noteront que les mesures moyennes réduites de l'inflation de base ne sont pas si bénignes, que l'inflation des services et les coûts de l'emploi sont encore très élevés et que le marché du travail est inconfortablement tendu.

En outre, plus les rendements du Trésor baissent, plus les conditions financières américaines se relâchent, ce que la Fed pourrait ne pas apprécier étant donné que l'inflation de 7,7 % n'est pas exactement proche de son objectif de 2 %.

Mais, pour l'instant, l'IPC semble avoir bloqué 50 points de base de la Fed en décembre et réduit les chances que les taux culminent sous les 5 % plutôt que les 6 % redoutés.

Si cette tendance se maintient, elle réduira la pression exercée sur les autres banques centrales pour qu'elles continuent à resserrer leurs taux. Même l'Euribor s'est redressé de 19 points lorsque le marché a réduit le pic probable des taux de la BCE, une tendance qui s'est répercutée sur les marchés à terme.

Le dollar a récupéré un peu de ses pertes aujourd'hui en Asie, mais étonnamment peu compte tenu de l'ampleur du repli. Une foule de niveaux graphiques majeurs ont été franchis et les gens se demanderont si c'en est fini du long rallye haussier du dollar, et également du marché baissier des obligations.

Si c'est le cas, ce serait un énorme soulagement pour les pays émergents qui doivent puiser dans leurs réserves pour protéger leurs devises. De plus, ce serait également un atout majeur pour les matières premières dont le prix est fixé en USD. Il y a donc beaucoup d'enjeux dans les prochains jours.

Ce qu'il faut surveiller vendredi :

Un chœur de responsables de la BCE entre en scène, mais ils ont eu tendance à chanter à partir de la feuille d'hymnes de la Bundesbank ces derniers temps et les marchés préféreraient sûrement des airs de spectacle enjoués.

Le PIB du Royaume-Uni devrait chuter de 0,5 % t/t au troisième trimestre, ce qui annonce probablement une récession qui pourrait durer deux ans si la BoE a raison.

Notez que le marché obligataire américain au comptant est fermé pour le Veterans Day.