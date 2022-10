Marketmind : Absolument, absolument !

La livre sterling est en hausse mais les volumes ont diminué dans un marché lassé de l'histrion, et les rendements des gilts sont à leur plus haut niveau depuis deux décennies. Si cela ne suffisait pas à susciter l'inquiétude, les données du PIB du mois d'août ont montré que le Royaume-Uni est au bord de la récession.

La BoE pourrait être celle qui est obligée de cligner des yeux, si le rééquilibrage des fonds de pension qu'elle souhaite voir se produire d'ici vendredi n'a pas lieu.

Ray Attrill, de la National Australia Bank, déclare que "la Banque sera nécessairement présente si les conditions du marché l'exigent", puisque le mandat de stabilité financière de toute banque centrale l'emportera sur le mandat macroéconomique. Pourtant, il souligne que cela ne signifie pas forcément que la BoE continue à acheter des gilts en contradiction avec son objectif d'inflation.

Pendant ce temps, les investisseurs attendent avec impatience les données sur l'inflation américaine pour septembre plus tard jeudi. L'inflation de base devrait augmenter de 6,5 % en glissement annuel. Les chiffres seront une autre lecture sur la façon dont la Fed est susceptible de procéder avec ses plans de hausse des taux.

Un compte-rendu de la réunion de politique générale du mois dernier a montré que la Fed s'inquiétait davantage d'en faire trop peu sur l'inflation que d'en faire trop, convenant qu'elle devait augmenter les taux d'intérêt à un niveau plus restrictif et les y maintenir pendant un certain temps.

Une autre banque centrale confrontée à un dilemme à l'autre bout du monde rivalise d'attention.

Alors que le yen a atteint son plus bas niveau en 24 ans et que le Japon a répété sa ligne standard selon laquelle il est sur ses gardes pour prendre des mesures appropriées contre une volatilité excessive sur le marché des changes, les investisseurs ne sont toujours pas prêts à parier contre la politique de courbe de rendement de la Banque du Japon.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

Événements économiques : Les données de l'IPC de l'Allemagne et de la Suède, les données sur l'inflation aux États-Unis.

Intervenants : Sarah Breeden de la BOE, Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale, David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva du FMI et Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, prendront la parole lors de différents événements.

Résultats sur le pont : Le fabricant de puces TSMC, Blackrock et Infosys.

(Reportage d'Ankur Banerjee ; Montage de Kim Coghill)

Ankur Banerjee vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux.