Marketmind : Actions et obligations - qui croire ?

Une récession américaine ou mondiale en 2023 n'est peut-être pas la prévision de base de la plupart des gens, mais les risques sont suffisants pour que les investisseurs se positionnent en conséquence en cette fin d'année.

Pourtant, les marchés des actions et des obligations semblent envoyer des signaux contradictoires.

Wall street est déterminée à rebondir sur n'importe quelle baisse, et est en hausse de 15% par rapport au plus bas d'octobre. L'indice VIX de la volatilité implicite a atteint mardi un plus bas de trois mois à 21,45 et a maintenant chuté cinq jours de suite, la plus longue série de baisses depuis mai.

Les prévisions de croissance des bénéfices pour l'année prochaine continuent de baisser, mais à environ 4 %, elles sont toujours en territoire positif. Les valorisations ont baissé mais sont toujours supérieures aux moyennes à long terme.

Les actions n'ont pas pris en compte les conséquences de la hausse des taux d'intérêt. Il est vrai que les actions asiatiques se sont beaucoup plus dépréciées en termes nominaux et relatifs, peut-être en partie à cause de l'énorme décalage de valorisation par rapport au dollar cette année.

Mais les valorisations se situent toujours autour des moyennes historiques.

MSCI Asia ex-Japan - valorisations

L'indice MSCI Asia ex-Japan de la volatilité réalisée est plus de deux fois supérieur à la moyenne des 20 dernières années, et n'a été plus élevé que pendant trois épisodes au cours des 10 dernières années - la mini-dévaluation de la Chine en 2015, la pandémie COVID-19 en 2020, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie cette année.

MSCI Asia ex-Japan - volatilité réalisée

Mais si Wall street continue à pousser à la hausse, comme elle l'a encore fait mardi, l'Asie suivra.

Comparez cela aux titres à revenu fixe, où l'ensemble de la courbe des taux américains, d'un mois à 30 ans, est inversée, certaines parties comme jamais en 40 ans. Près de 50 points de base de réduction des taux de la Fed au cours du second semestre de l'année prochaine sont prévus.

C'est un signe de récession.

La volatilité du marché obligataire a un peu diminué ces dernières semaines, mais reste historiquement élevée - l'indice "MOVE" du Trésor américain à trois mois est plus élevé aujourd'hui que le pic de la pandémie de mars 2020.

En fait, les actifs "sans risque" prévoient le pire, mais pas les actifs à risque. Les investisseurs en obligations sont payés pour être sombres et prévoient généralement le pire, tandis que les investisseurs en actions sont payés pour être optimistes et se rendent souvent compte des crises une fois qu'il est trop tard, comme l'a montré la grande crise financière.

Qui est sur la bonne voie - les actions ou les obligations ?

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

- Procès-verbal de la réunion du FOMC du 1er au 2 novembre

- PMI flash des États-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni et de l'Australie (novembre)

- Anticipations d'inflation de l'Université du Michigan aux États-Unis (novembre)