Marketmind : Alors, que se passe-t-il avec les Treasuries ?

Je demande un ami.

Parce qu'il n'est pas fréquent que les rendements à 10 ans baissent soudainement de 11 points de base, franchissent une grande barrière graphique et atteignent des plus bas de trois mois sans raison perceptible.

Certains pointent du doigt la révision à la baisse des coûts de la main-d'œuvre américaine au T3. Mais le T3 est de l'histoire ancienne et seuls les nerds du PIB comprennent les indices du coût de la main-d'œuvre.

Oui, les données commerciales de la Chine ont été vraiment terribles, mais les chiffres de l'emploi de novembre aux États-Unis et l'ISM des services ont surpris à la hausse et devraient être plus significatifs pour les Treasuries.

Il est vrai que la Banque du Canada a réussi à être à la fois hawkish et dovish en augmentant son taux de 50 points de base tout en signalant qu'elle avait peut-être presque fini de resserrer son taux. Mais la Fed va quand même augmenter de 50 points de base la semaine prochaine et la plupart des analystes s'attendent à un ensemble de graphiques à points du FOMC plus élevés pour les taux, en partie pour protester contre le récent assouplissement des marchés financiers.

Et quel assouplissement il y a eu. Depuis que la Fed a relevé ses taux de 75 pb en novembre, les rendements à 10 ans ont chuté de 90 pb pour se situer à 37 points de base sous le taux au comptant, tandis que les taux hypothécaires fixes à 10 ans ont baissé de 6,67 % à 6,07 %.

Bien sûr, le président de la Fed, M. Powell, est en grande partie responsable de cette situation, étant donné qu'il avait l'occasion parfaite, la semaine dernière, de s'opposer fermement à l'assouplissement et qu'il ne l'a pas fait - et on ne sait toujours pas pourquoi.

Peut-être que la vague soudaine de craintes de récession a effrayé les banquiers centraux. Les Treasuries ne sont pas des spectateurs innocents ici, car plus la courbe s'inverse, plus ces craintes semblent justifiées.

On disait autrefois que la courbe du Trésor avait prédit cinq des deux dernières récessions, mais aujourd'hui, personne ne semble douter de son pouvoir de prédiction de la douleur. Les rendements à long terme dégringolent donc à cause des craintes de récession causées par cette même dégringolade ?

Les amis veulent vraiment le savoir.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

- Les autorités sanitaires chinoises tiendront une conférence de presse sur les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 à 15 heures, heure locale (0700 GMT).

- Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis devraient remonter à 230 000, mais ont tendance à être volatiles à cette période de l'année.

- Apparitions de divers banquiers centraux de la BCE, de la Riksbank et de la Banque du Canada.