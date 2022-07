Marketmind : Armes de guerre

Il est temps de chasser vos chagrins, du moins pour un très bref instant.

Les résultats américains - mauvais, mais pas aussi mauvais que redouté pour des géants comme Netflix - et un dollar languissant à son plus bas niveau depuis deux semaines remontent le moral. Et les marchés européens ont le vent en poupe, sous l'impulsion de Wall Bourse qui a enregistré mardi sa plus forte hausse en une journée depuis des semaines.

Mais c'est aussi le jour avant que l'Europe n'apprenne quelle quantité de gaz russe pourrait être acheminée vers le continent via le gazoduc Nord Stream 1, dont la réouverture est prévue après 10 jours d'arrêt pour maintenance.

Le président russe Vladimir Poutine a déjà prévenu d'une nouvelle réduction de la capacité, qui avait été réduite à 40 % avant même la fermeture du gazoduc.

Si l'approvisionnement en gaz russe, actuellement le plus grand déterminant des perspectives économiques de l'Europe, devait se gripper, l'activité économique pourrait chuter de plus de 6 % dans certains pays, a averti le Fonds monétaire international.

Un accord sur les céréales - l'autre arme dans la guerre économique entre la Russie et l'Occident - a également été insaisissable. Et la Maison Blanche a prévenu que Moscou préparait le terrain pour annexer le territoire ukrainien.

Tout cela constitue une toile de fond difficile pour la réunion de jeudi de la Banque centrale européenne, qui devrait augmenter les taux d'intérêt pour la première fois en plus d'une décennie et qui pourrait en fait voir les taux augmenter de 50 points de base, plutôt que les 25 que la banque avait initialement signalés.

Les banquiers centraux d'autres pays sont également confrontés à des dilemmes. La Chine a choisi de maintenir les taux de prêt inchangés, peut-être parce que les hausses de taux agressives ailleurs la rendent prudente sur l'assouplissement de sa politique,.

Enfin, les données britanniques montrent que l'inflation atteint un nouveau sommet en 40 ans, bien au-dessus de 9 %. La crise du coût de la vie se poursuit sans relâche.

Graphique : Niveaux de stockage du gaz en Europe,

Principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

Événements économiques :

L'

inflation allemande des producteurs de juin augmente de 32,7 % en glissement annuel

Zone euro Compte courant de mai/ Confiance des consommateurs de juillet

Afrique du Sud IPC de juin

Canada IPC de juin

États-Unis

Ventes de maisons existantes de juin

États-Unis

Résultats financiers : Nasdaq Stock Market, Biogen Idec, Abbott, Northern Trust, Tesla Motors, ALCOA, United Continental, Crown Holdings

Résultats de l'UE : ASML Holding, Volvo, ASM International