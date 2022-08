Marketmind : Attachez vos ceintures

Au moment où les investisseurs commençaient à être plus confiants quant à un atterrissage en douceur de la plus grande économie du monde, avec une forte croissance de l'emploi et un refroidissement de l'inflation, la Chine joue les trouble-fête.

Une série de données provenant de la deuxième plus grande économie a manqué les prévisions du marché lundi, forçant la banque centrale à réduire de manière inattendue les taux de prêt clés dans une tentative de soutenir la demande.

Gênée par la politique de Beijing de " zéro COVID " et un ralentissement du secteur immobilier, la croissance de la production industrielle a manqué les estimations, tandis que les ventes au détail ont augmenté, mais à un rythme inférieur à celui de 3,1 % observé en juin.

La décision d'abaisser les coûts d'emprunt n'a pas réussi à donner un coup de pouce significatif aux actions chinoises et a tiré vers le bas le sentiment général des actions asiatiques.

Les économistes voient désormais peu de chances que la Chine atteigne une croissance de 5-5,5 % au second semestre.

Aucune donnée économique régionale majeure n'étant prévue aujourd'hui, les marchés européens pourraient s'inspirer de la faiblesse des contrats à terme sur les indices boursiers américains. Les marchés considèrent qu'il y a autant de chances que la Fed augmente son taux d'intérêt de 50 points de base ou de 75 points de base en septembre.

Et bien que les risques de récession augmentent au Royaume-Uni, cela n'empêchera probablement pas la Banque d'Angleterre d'augmenter à nouveau les coûts d'emprunt de 50 points de base le mois prochain, selon un sondage Reuters, car l'inflation devrait atteindre un taux à deux chiffres.

L'inflation est au centre de la bataille pour choisir le prochain Premier ministre britannique, alors que la pression monte de la part du principal parti d'opposition.

Une source du parti a déclaré que le parti travailliste demandera le gel du plafond des prix de l'énergie cet automne, afin d'aider le public à faire face à une nouvelle hausse attendue des factures d'énergie pendant la pire crise du coût de la vie depuis des décennies.

Sur le front des entreprises, la compagnie aérienne scandinave SAS a conclu un accord pour lever 700 millions de dollars de financement alors qu'elle est en faillite.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

Les secteurs de la vente au détail et des usines en Chine ont ralenti de manière inattendue en juillet :

L'économie japonaise rebondit modestement après la secousse du COVID, les perspectives mondiales s'assombrissent :

Indice manufacturier de la Fed de New York (août)

Christopher Waller, de la Fed, s'exprime sur la banque et la finance