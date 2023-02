Marketmind : Attendez une minute

Sept semaines seulement après le début de la nouvelle année, bon nombre des investissements préférés de l'année semblent déjà épuisés - ou du moins, ils doivent être repensés.

Alors que les actions de Wall Street ont connu leur pire journée de 2023 mardi, bon nombre des grands consensus - court-circuitage du dollar, long-circuitage des obligations et long-circuitage des marchés émergents - semblent tous discutables si les économies américaine et mondiale se ré-accélèrent, soutenant une inflation supérieure à l'objectif et forçant les banques centrales à se resserrer davantage.

À 4,73 %, les rendements du Trésor américain à deux ans ont clôturé à leur plus haut niveau en 15 ans. Le dollar est maintenant en hausse de près de 1 % pour l'année à ce jour. Les actions des marchés émergents sont à leur plus bas niveau depuis le 4 janvier, l'indice de peur VIX est à son plus haut niveau depuis le 3 janvier et le S&P500 et le Nasdaq ont effacé tous les gains de février.

Que les actions se trouvent ou non dans ce que Mike Wilson, stratège chez Morgan Stanley, compare à la "zone de mort" au sommet de l'Everest, un examen de conscience est néanmoins en cours. Et les marchés se sont un peu calmés en ce début de mercredi.

Le procès-verbal de la dernière réunion de politique générale de la Réserve fédérale doit être publié mercredi - mais des données montrant une inflation soutenue, des ventes au détail en plein essor et un secteur des services de nouveau en expansion ont été publiées après cette réunion. Le discours du chef de la Fed de New York, John Williams, donnera une meilleure idée de la pensée actuelle.

Les marchés tablent désormais sur un "taux final" de la Fed dans la fourchette 5,25-5,50 % d'ici juillet et sur une absence de réduction d'ici la fin de l'année.

Les banquiers centraux européens tiennent également un discours ferme alors que les économies de la région évitent la récession et que l'inflation reste élevée. La Deutsche Bank a revu à la hausse ses prévisions quant à l'endroit où le taux directeur de la Banque centrale européenne atteindra son pic dans ce cycle de resserrement, le portant à 3,75 % contre 3,25 % précédemment, soit une hausse de 125 points de base par rapport aux taux actuels.

La seule nouvelle positive concernant l'inflation est que les prix mondiaux du pétrole en baisse enregistrent maintenant des baisses de 15 % en glissement annuel, en raison des effets de base énormes de l'invasion de l'Ukraine en février dernier. Les faibles mises à jour sur le logement aux États-Unis et les résultats pessimistes de Walmart et Home Depot remettent également en question le discours dominant.

Mais les préoccupations géopolitiques sont de nouveau présentes avant l'anniversaire de vendredi, avec le retrait unilatéral de la Russie d'un traité clé de contrôle des armes nucléaires.

Alors que les chefs des finances du G20 se réunissent en Inde, le monde surveille de près l'étendue de l'alliance entre Pékin et Moscou. Selon le Wall street Journal, le plus haut diplomate chinois a indiqué que la relation de Pékin avec Moscou est "solide comme le roc" et le dirigeant chinois Xi Jinping se prépare à se rendre à Moscou pour un sommet avec Vladimir Poutine dans les prochains mois.

Ailleurs, la Banque du Japon a encore doublé son plafond de rendement obligataire, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans ayant franchi la fourchette de la politique de la BoJ pour une deuxième session consécutive. Les grands fabricants japonais sont restés moroses en février également.

Dans le secteur bancaire, les actions de Lloyds ont chuté de 2,6 % après que le plus grand créancier hypothécaire britannique a annoncé un bénéfice annuel stable pour 2022, la hausse des revenus d'intérêts ayant été compensée par l'augmentation des provisions pour créances douteuses. Lloyds a déclaré que la chute des prix de l'immobilier, la concurrence pour l'épargne et l'augmentation des coûts pourraient réduire les rendements futurs.

Alors que les résultats de Nvidia sont attendus mercredi, Microsoft a conclu un accord de 10 ans pour intégrer "Call of Duty" et d'autres jeux d'Activision à la plateforme de jeux de Nvidia si le fabricant de Xbox est autorisé à finaliser l'acquisition très contestée d'Activision pour 69 milliards de dollars.

Coinbase Global a annoncé une perte au quatrième trimestre, le volume d'échange de la bourse de cryptomonnaies subissant la pression d'un ralentissement à l'échelle du secteur déclenché par une série de faillites très médiatisées.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Le Comité fédéral de l'Open Market de la Réserve fédérale américaine publie le procès-verbal de sa dernière réunion ; le président de la Fed de New York, John Williams, prend la parole.

* Les ministres des finances et les chefs des banques centrales du G20 se réunissent à Bengaluru, dans le sud de l'Inde.

* Le Trésor américain vend des obligations à 5 ans et des obligations à taux variable à 2 ans.

* Résultats des entreprises américaines : NVIDIA, EBay, NetApp, ETSY, Garmin, Allegion, etc.

Graphique : L'économie mondiale surprend en 2023 https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movakqnyjva/One.PNG

Graphique : Le secteur des services américain reprend son expansion https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/klvygnewkvg/spglobalpmi.png

Graphique : Les rendements des obligations d'État japonaises dépassent le plafond https://www.reuters.com/graphics/JAPAN-ECONOMY/BOJ%20JAPAN-ECONOMY/myvmoanagvr/Screenshot%202023-02-22%20at%2011.43.03%20AM.png

Graphique : Coinbase enregistre sa quatrième perte nette trimestrielle consécutive https://www.reuters.com/graphics/FINTECH-CRYPTO/COINBASE/klvygnkexvg/chart.png

Graphique : Moscou suspend le traité de contrôle des armes nucléaires https://www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/PUTIN-NUCLEAR/akpeqogrwpr/chart_eikon.jpg