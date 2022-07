Marketmind : Attention à l'euro, il se dirige vers la parité

Le plus grand gazoduc transportant du gaz russe vers l'Allemagne commence sa maintenance annuelle lundi et les flux devraient s'arrêter pendant dix jours. Les marchés craignent que la fermeture ne soit prolongée en raison de la guerre en Ukraine, ce qui augmenterait les risques de récession pour l'Europe.

Toute prolongation de la fermeture rendrait impossible le remplissage des stocks de gaz de l'UE aux niveaux requis pour l'hiver, ce qui signifie que le rationnement du gaz et de l'électricité pourrait bien commencer bientôt, selon les analystes.

Les mesures d'économie d'énergie ont déjà commencé en Allemagne, l'économie la plus puissante d'Europe. Les investisseurs cherchent maintenant à obtenir plus de détails sur la façon dont les décideurs politiques prévoient de gérer les pénuries d'énergie potentielles pendant les mois d'hiver les plus chargés.

Et tout ceci ne constitue pas une toile de fond idéale pour l'euro, qui s'est rapproché vendredi de la parité avec le dollar. Alors que les premiers échanges européens commencent, la monnaie unique est en baisse d'environ 0,45 % à 1,0140 $.

Pour beaucoup, il s'agit maintenant de savoir quand et non pas si l'euro tombe sous la barre des 1 dollar, ce qui ne s'est pas produit depuis 20 ans.

Entre-temps, la force généralisée du dollar s'est manifestée sur les marchés développés et émergents, la roupie indienne s'affaiblissant jusqu'à atteindre un niveau record.

Les marchés boursiers mondiaux sont également plus faibles, le malaise s'installant dans l'attente des données sur l'inflation américaine de mercredi, qui pourraient déclencher une nouvelle hausse massive des taux de la Réserve fédérale.

Les actions européennes et celles de la Bourse devraient ouvrir en baisse, à en juger par les échanges de contrats à terme sur actions.

En Asie, Macao a fermé tous ses casinos pour la première fois en plus de deux ans, faisant chuter les actions des sociétés de jeux, alors que les autorités luttent pour contenir la pire épidémie de coronavirus dans le plus grand centre de jeux du monde.

Les principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés

lundi :

- Twitter engage le cabinet d'avocats américain Wachtell pour poursuivre Musk après qu'il se soit retiré de l'accord de 44 milliards de dollars - sources

- Le PM japonais Kishida est prêt à consolider le pouvoir du parti au pouvoir alors qu'Abe est en deuil

- Les commandes de machines au Japon baissent pour la première fois en 3 mois

- Le président de New York, John Williams, prend la parole

- Vente aux enchères d'obligations américaines à 3 ans

- Résultats américains : Pepsico Q2