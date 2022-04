Marketmind : Avis final de la facture de gaz

La date limite pour que les acheteurs européens de gaz russe commencent à payer en roubles et la publication de l'indicateur économique américain numéro un, le rapport sur les emplois non agricoles, signifient que la fin de la semaine ne sera pas calme.

On ne sait pas exactement quelle partie a le plus à perdre si les contrats de gaz existants sont interrompus, mais l'Allemagne, qui dépend le plus du gaz russe, a déjà activé un plan d'urgence qui pourrait entraîner un rationnement dans la plus grande économie d'Europe.

Pour leur part, les prix du pétrole se détendent après que le président américain Joe Biden ait annoncé cette semaine une libération d'un million de barils par jour pendant six mois pour faire face à la forte hausse des prix de l'énergie qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'épreuve de force sur le gaz survient au moment où l'on prévient que la zone euro pourrait se diriger vers une récession en raison de la baisse de confiance des consommateurs et des entreprises, alors que les chiffres de l'inflation publiés cette semaine par la France, l'Allemagne et l'Italie ont montré qu'une poussée historique se développe dans le bloc.

Les données flash sur l'inflation dans la zone euro seront publiées plus tard dans la session et certains analystes estiment que le chiffre global pourrait dépasser 7 %.

Et en parlant de craintes de récession, la partie de la courbe de rendement du Trésor américain à deux ans/10 ans s'est à nouveau brièvement inversée cette nuit.

Reste à savoir si cela prédit correctement une récession dans les deux ans, mais de nombreux facteurs mettent en péril la reprise post-blocage, des chaînes d'approvisionnement tendues à la résurgence de la pandémie.

Sur ce front, l'activité des usines chinoises s'est effondrée en mars au rythme le plus rapide depuis deux ans, en raison d'une résurgence locale du COVID-19.

Le risque d'un accident de politique monétaire est également dans l'esprit des investisseurs. Certains experts craignent que la Banque centrale européenne n'en fasse trop peu pour maîtriser l'inflation.

Les marchés monétaires voient la BCE sortir des taux négatifs d'ici la fin de l'année et, entre-temps, la part de la dette de la zone euro portant un rendement négatif se réduit rapidement.

En ce qui concerne la Réserve fédérale, les données très attendues sur l'emploi en mars aux États-Unis, qui seront publiées plus tard, pourraient aider à évaluer le rythme auquel le resserrement monétaire peut être effectué sans faire tanguer le bateau de la reprise.

Principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

-

L'

activité industrielle de mars en Chine se contracte au taux le plus élevé depuis 2 ans

-

L'

inflation de mars

en

Indonésie atteint son plus haut niveau depuis 2 ans

- L'humeur des affaires au Japon s'assombrit en raison de la guerre en Ukraine

- L'inflation IPCH de la zone euro est attendue

- Les responsables de l'UE Ursula von der Leyen et Charles Michel tiennent un sommet virtuel avec le président chinois Xi Jinping.

Emplois non agricoles américains / nouvelles commandes ISM

