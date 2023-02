Marketmind : BOK stable

Une décision sur les taux d'intérêt de la Corée du Sud est au centre de l'attention en Asie jeudi, au milieu d'une chute généralisée des actifs à risque due aux craintes croissantes que la Fed maintienne les taux d'intérêt américains plus longtemps afin d'étouffer l'inflation.

Les actions asiatiques sont en passe de connaître leur quatrième semaine de baisse consécutive, l'indice MSCI World et le S&P 500 risquent d'enregistrer leur plus forte chute hebdomadaire de l'année, et les points morts d'inflation aux États-Unis naviguent vers 2,50 % et au-delà.

La montée des craintes d'inflation mondiale s'est toutefois traduite par une chute de 3 % du pétrole mercredi, les traders pariant que les prix élevés à la consommation sapent la croissance et la demande. Une baisse du prix du pétrole, bien sûr, est désinflationniste, et les effets de base en ce moment signifient également que le Brent est 17% moins cher aujourd'hui qu'il y a un an.

La lumière au bout du tunnel de l'inflation ?

Graphique : Pétrole Brent - évolution en glissement annuel

Le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed du 31 janvier au 1er février a montré que la plupart des responsables de la fixation des taux ont voté pour ralentir le rythme du resserrement. Mais dans une interview accordée à CNBC mercredi, le chef de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a réitéré son opinion selon laquelle les taux doivent être portés à 5,25 % à 5,50 % pour faire baisser l'inflation cette année.

Les banques centrales d'Asie et d'ailleurs se laissent prendre dans le sillage de la Fed - et du dollar.

La Banque de Corée devrait laisser les taux d'intérêt en attente à 3,50 % jeudi, et les laisser ainsi pour le reste de l'année, selon un sondage Reuters. Les économistes interrogés estiment que le plus long cycle de resserrement jamais enregistré par la BOK est terminé, malgré une inflation toujours élevée.

Graphique : Économie et marchés sud-coréens

Toutefois, les responsables politiques coréens pourraient être contraints de tenir un discours ferme et de dire qu'ils sont prêts à relever à nouveau les taux.

Toute autre attitude pourrait conduire le won à glisser davantage de son plus bas niveau de deux mois par rapport au dollar, ce qui ne ferait qu'intensifier les pressions inflationnistes intérieures et obligerait peut-être la banque centrale à agir à nouveau plus tard dans l'année.

L'inflation des prix à la consommation en janvier était de 5,20 %, soit bien plus du double de l'objectif de 2,00 % de la banque centrale, et il est peu probable qu'elle y revienne avant au moins un an, estiment les économistes.

Entre-temps, les chiffres de l'inflation de Hong Kong et de Singapour seront également publiés jeudi, ainsi que les données sur le commerce thaïlandais et la production industrielle taïwanaise.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Corée du Sud

- Discours de Bostic et Daly de la Fed

- PIB américain du 4ème trimestre (deuxième estimation)