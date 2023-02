Marketmind : Bar-duh

L'histoire la plus amusante du jour, à moins que vous ne soyez un actionnaire d'Alphabet, est certainement celle de la nouvelle IA Bard de Google qui a raté une question sur le télescope James Webb. Et c'était un but contre son camp puisque l'erreur se trouvait dans une vidéo Twitter publiée par Google lui-même, ouch.

Les actions d'Alphabet ont chuté de près de 8 %, réduisant de 100 milliards de dollars sa capitalisation boursière et entraînant tout Wall street dans sa chute. Mais cela a produit l'un de nos meilleurs titres de la session : "Le Barde d'Alphabet n'est apparemment pas Shakespeare". Mangez votre cœur AI.

Les marchés asiatiques ne se sont guère amusés, tout le monde étant déjà stressé par le rapport sur l'IPC américain de la semaine prochaine et par ce que cela signifiera pour le pic probable des taux de la Fed.

En Europe, la réunion de la Riksbank sera intéressante, ne serait-ce que parce que le gouverneur et son adjoint sont nouveaux dans leurs fonctions, et que l'on ne sait donc pas si la fonction de réaction de la banque centrale a changé.

Les marchés tablent sur une hausse d'un demi-point à 3,0 %, en partie pour s'aligner sur la BCE et empêcher la SEK de s'affaiblir encore davantage. Elle est en baisse constante par rapport à l'euro depuis fin 2021, ce qui rend la lutte contre l'inflation d'autant plus difficile.

En supposant qu'elle aille jusqu'à 50 pb et non 75 pb, l'attention se portera sur les perspectives de resserrement supplémentaire. Les marchés sont entièrement pricés pour un mouvement vers 3,25 %, avec 3,5 % un pari égal.

Si l'on se fie aux hausses des banques centrales de l'Inde et de l'Australie cette semaine, le risque est de voir un résultat hawkish en Suède.

Plus loin, les analystes de JPMorgan notent que la dette des ménages en Suède est deux fois supérieure à la moyenne de l'UE, ce qui rend difficile pour la Riksbank de maintenir un écart d'un demi-point par rapport aux taux de la BCE.

"La politique monétaire en Suède est clairement plus restrictive que dans la zone euro", disent-ils. "Si la BCE se retrouve donc avec un taux terminal de 3,25 % (notre prévision), nous pensons que la Riksbank ne pourra pas suivre le mouvement et porter le taux directeur à 3,75 %."

Heureusement, il n'y a pas d'orateur de la Fed aujourd'hui, mais le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, sera interrogé par les parlementaires - parmi les rares personnes du pays qui ne sont pas en grève - sur sa récente hausse de taux et le risque toujours croissant de récession.

La BoE a déclaré qu'elle en avait peut-être fait assez, mais qu'elle n'en était pas sûre et qu'elle était prête à en faire plus si nécessaire.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

- Décision sur le taux de la Riksbank et rapport de politique monétaire de février à 0830 GMT. Le gouverneur Erik Thedéen et Jesper Hansson, chef du département de la politique monétaire, tiennent une conférence de presse à 1000 GMT.

- Le gouverneur de la BoE, M. Bailey, s'adresse aux parlementaires à 0945 GMT.

- L'IPC allemand de janvier, dont la publication a été retardée, est attendu à 0700 GMT et pourrait provoquer un feu d'artifice s'il est supérieur aux prévisions de 8,9% en glissement annuel.