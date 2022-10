Marketmind : Bonjour obscurité mon vieil ami

Cela semble loin, mais l'optimisme que les investisseurs avaient au début du trimestre pour un rebond généralisé du marché semble s'être complètement évaporé.

L'effondrement de Wall street vendredi, la flambée du rendement des obligations américaines à 10 ans au-dessus de 4 % et du taux final implicite de la Fed à près de 5 %, ainsi que la flambée du dollar à des sommets inégalés depuis 32 ans contre le yen à près de 150,00 en sont la preuve.

Lundi, les marchés asiatiques vont probablement se faire démolir.

Il est de plus en plus clair que la Fed ne cessera pas de relever les taux tant qu'elle n'aura pas vu des preuves tangibles de la chute de l'inflation. On peut dire sans risque de se tromper que le rapport sur l'inflation de septembre n'était pas ce que les décideurs politiques - ou les investisseurs, les entreprises ou les ménages - espéraient.

En plus de cette morosité macroéconomique, les conditions microéconomiques et de marché se détériorent également.

La saison des bénéfices américains passe à la vitesse supérieure cette semaine, avec notamment Tesla, J&J, BofA et Goldman. Selon les données de Refinitiv, les analystes s'attendent à ce que la croissance des bénéfices par action au troisième trimestre pour l'indice général hors énergie chute de 2,6 %.

La liquidité sur toute une série de marchés, notamment les marchés obligataires, est d'une maigreur inquiétante. Le marché des gilts britanniques a été sous le feu des projecteurs, mais même les bons du Trésor américain pourraient ne pas être à l'abri des dysfonctionnements, selon les analystes.

Dans l'ensemble, il s'agit d'une toile de fond extrêmement difficile pour les investisseurs, même si de nombreux actifs peuvent sembler extrêmement bon marché. Le problème est qu'ils peuvent devenir encore moins chers avant de se redresser.

Les marchés asiatiques ont tout cela à digérer lundi, ainsi que le discours du président chinois Xi Jinping au Congrès du Parti communiste dimanche, qui s'est fortement concentré sur les questions de sécurité.

Entre-temps, les données régionales de cette semaine comprennent le PIB du troisième trimestre, le chômage, le commerce, les prix de l'immobilier, l'IDE et une décision sur les taux d'intérêt en Chine, ainsi que l'inflation au Japon et le procès-verbal de la réunion de la banque centrale australienne.

Développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés lundi :

Commerce de la Corée du Sud

Indice d'activité tertiaire du Japon (août)

Indice manufacturier de la Fed de New York (octobre)