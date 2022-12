Marketmind : C'est le jour J pour la Fed

A vous de jouer Jay.

Wall street a reçu mardi le rapport bénin sur l'inflation américaine qu'elle espérait, mais a pourtant repris la plupart de ses gains substantiels antérieurs, reflétant une nervosité sous-jacente quant aux perspectives des taux d'intérêt américains.

Comme par hasard, les investisseurs n'auront pas longtemps à attendre pour obtenir des éclaircissements - le président de la Fed, Jerome Powell, répondra aux questions des journalistes mercredi après que la Fed ait annoncé ce qui est presque certain d'être une hausse des taux de 50 points de base.

Cela marquera un ralentissement de la part de la Fed après quatre hausses consécutives de 75 points de base, et si les tendances apparentes dans les chiffres de l'inflation de novembre se poursuivent dans les mois à venir, il se pourrait que le cycle de resserrement ne tarde pas à se terminer complètement.

Les prix du marché à terme des taux américains se sont certainement orientés dans cette direction mardi, mais peut-être que le positionnement, la prise de bénéfices et l'activité liée aux options ont contribué à atténuer le rebond des actions.

Taux d'intérêt implicites américains - "SOFR".

Malgré tout, Wall street a clôturé dans le vert, alors que les rendements obligataires, le dollar et les principaux indices de volatilité ont tous chuté. Si cela ne soulève pas les actions asiatiques mercredi, même pour un coup de pouce de courte durée à l'ouverture, pas grand-chose ne le fera.

Cela dit, à moins que Powell ne dise aux marchés ce qu'ils veulent entendre, les investisseurs pourraient se méfier de la poursuite d'un rallye beaucoup plus haut avec la fin de l'année et la saison des fêtes si proche.

Le drame et la volatilité qui secouent actuellement le monde de la crypto-monnaie à la suite de l'arrestation du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et des accusations potentielles contre Binance peuvent également susciter des craintes de débordements sur les marchés traditionnels et pousser certains investisseurs sur la touche.

Outre les moteurs évidents dirigés par les États-Unis pour l'Asie mercredi, il y a quelques pièces économiques et politiques régionales qui pourraient donner aux marchés locaux un certain élan précoce.

Ils comprennent : Le chômage en Corée du Sud, un discours du gouverneur de la RBA, Philip Lowe, les enquêtes Tankan et la production industrielle au Japon, et les chiffres de l'inflation de gros en Inde.

Pendant ce temps, les valeurs technologiques chinoises pourraient être stimulées mercredi après que Reuters ait rapporté en exclusivité que Pékin travaille sur un paquet de soutien de plus de 1 trillion de yuans (143 milliards de dollars) pour l'industrie chinoise des semi-conducteurs, selon des sources.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt de la Fed américaine et conférence de presse

- Enquêtes Tankan au Japon (Q4)

- Discours du chef de la RBA, Philip Lowe