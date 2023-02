Marketmind : C'est le temps du flash PMI

Mardi, les rapports flash sur les indices des directeurs d'achat du Japon et de l'Australie donneront un aperçu de la performance de deux des plus grandes économies d'Asie, alors que les volumes de transactions reviennent à la normale après la fermeture des marchés américains pour le Presidents Day.

Le congé des marchés américains lundi a permis de déplacer les projecteurs sur la géopolitique - le président Joe Biden a effectué une visite inopinée à Kiev à l'approche du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a averti la Chine des conséquences si elle apportait un soutien matériel à la Russie et la Corée du Nord a tiré de nouveaux missiles.

Beaucoup de choses à méditer et, avec l'étonnante réévaluation à la hausse des attentes en matière de taux d'intérêt américains, peut-être plus susceptibles d'ébranler les nerfs des investisseurs que de les apaiser. Ou pas - les actions mondiales ont progressé lundi et les actions chinoises ont connu leur meilleure journée depuis novembre grâce à l'optimisme de la réouverture économique, l'indice CSI300 à valeur sûre ayant bondi de 2,5 %.

Le calendrier économique et les échanges boursiers reprennent mardi, avec en Asie les indices PMI de février pour l'Australie et le Japon.

Graphique : PMI composite japonais vs PIB -

L'activité manufacturière au Japon s'est contractée pendant trois mois consécutifs et l'activité du secteur des services a progressé pendant cinq mois, ce qui signifie que l'activité économique globale a progressé en janvier pour la première fois en trois mois.

Il s'agit d'une semaine importante pour le Japon. Les chiffres de l'inflation des prix à la consommation vendredi devraient montrer une augmentation du taux annuel à un nouveau sommet de 41 ans au-dessus de 4 %, et le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, témoigne devant le parlement également vendredi.

Graphique : PMI manufacturier australien -

Le rythme de croissance de l'industrie manufacturière australienne, quant à lui, a ralenti pendant sept mois consécutifs et le secteur est sur le point de se contracter pour la première fois depuis mai 2020. Les services et l'activité commerciale globale, tels que mesurés par les PMI, se contractent depuis quatre mois.

Il semble toutefois y avoir peu d'espoir de soulagement sur le front des taux d'intérêt. Le gouverneur de la Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, a répété la semaine dernière que de nouvelles hausses de taux dans les mois à venir étaient nécessaires et a déclaré que la douleur valait la peine d'être supportée pour faire baisser l'inflation.

La position de la politique monétaire à Pékin est beaucoup moins belliqueuse. La Banque populaire de Chine a maintenu lundi les taux de prêt de référence inchangés pour un sixième mois, laissant le taux préférentiel des prêts à un an à 3,65 % et celui des prêts à cinq ans à 4,30 %. L'économie semble rebondir après les restrictions de l'indice zéro, mais il se peut que d'autres assouplissements monétaires soient à venir.

Le gouvernement chinois annoncera les principaux objectifs de croissance pour l'année lors du Congrès national du peuple qui doit débuter le 5 mars. Ce sera peut-être le moment de procéder à des réductions de taux pour stimuler la croissance ou d'augmenter encore plus les injections de liquidités.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés ce mardi :

- Indices PMI flash du Japon (février)

- Indices PMI flash pour l'Australie (février)

- Compte-rendu de la réunion de politique générale de la Reserve Bank of Australia