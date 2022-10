Marketmind : C'est le yuan

Si les investisseurs se réchauffent à Wall street, aussi éphémère que puisse être ce rapprochement, ils ne pourraient pas donner aux marchés chinois une épaule plus froide.

La méfiance à l'égard de l'exposition à la Chine se développe depuis un certain temps, comme en témoigne la baisse constante des taux de change onshore et offshore, des valeurs technologiques et du complexe d'actions en général, pour ne citer que quelques exemples.

Les deux sessions de négociation depuis que le président Xi Jinping a resserré son emprise sur le pays en décrochant un troisième mandat historique le week-end dernier suggèrent que la méfiance s'est accentuée.

Mardi, les principaux indices boursiers chinois n'ont pas réussi à récupérer les lourdes pertes de lundi, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a atteint un nouveau plancher de 13 ans. Et ce, alors que la veille, l'indice avait enregistré sa pire journée depuis la crise financière mondiale.

Les valeurs technologiques de Hong Kong ont peut-être rebondi de 3 %, mais elles ont tout de même perdu 45 % en quatre mois seulement.

Ensuite, il y a le yuan. Il se déprécie rapidement à mesure que les sorties de capitaux s'accélèrent - le yuan onshore est à son plus bas niveau depuis 2009 et le yuan offshore à son plus bas niveau depuis son lancement en 2010.

La banque centrale est-elle en train de perdre sa capacité à contrôler le taux de change ? Selon certains observateurs, la Banque populaire de Chine ne dirige plus le marché, elle le suit plutôt. (Graphique : Yuan chinois - spread onshore, offshore

(Graphic : Chinese yuan - spot vs PBOC rate

Cela dit, peut-être que le sentiment de bouffée d'oxygène des marchés américains se répercutera sur la Chine et l'Asie mercredi. C'était le "Turnaround Tuesday" pour les Treasuries - en particulier pour les titres à long terme - tandis que Wall street affichait un autre rallye solide.

Les bénéfices du troisième trimestre sont en grande partie à l'origine de cette reprise - près des trois quarts des 129 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent ont enregistré des bénéfices supérieurs, selon les données de Refinitiv. Microsoft et Alphabet sont les grands gagnants après la cloche de mardi.

Les principaux développements qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

Australie : inflation (T3)

IPP des services au Japon (septembre)

Indicateur avancé du Japon (août, révisé)

Décision sur les taux d'intérêt au Canada (prévision d'une hausse de 75 points de base)

Résultats américains