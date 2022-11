Marketmind : Chine + faucons politiques = frein aux marchés

L'agitation sociale qui sévit en Chine - et la façon dont Pékin y répond - reste au centre des préoccupations des marchés asiatiques, ce qui laisse penser que le sentiment qui anime les échanges mardi sera à nouveau négatif.

Pour renforcer la prudence des investisseurs, deux responsables de la Réserve fédérale américaine ont réitéré lundi leur conviction que la politique monétaire doit être resserrée davantage et maintenue à des niveaux restrictifs pendant un certain temps encore afin de maîtriser l'inflation.

Commençons par la Chine, où les protestations contre la politique stricte du zéro-COVID et les restrictions des libertés se propagent. Les actifs chinois sont, sans surprise, sous pression - le yuan offshore a chuté lundi pour un cinquième jour consécutif et les actions chinoises ont connu leur plus forte baisse en un mois.

Un peu plus surprenant, cependant, étant donné l'ampleur des troubles, est que les baisses ont été contenues et ordonnées. Il n'y a pas de sentiment évident de vente forcée. Pourtant.

C'est un sujet difficile à négocier. Les troubles accélèrent-ils la réouverture de l'économie ou incitent-ils le président Xi Jingping à redoubler d'efforts ? Dans tous les cas, la volatilité et le manque de visibilité devraient prévaloir à court terme.

L'une des conséquences à l'étranger a été la chute de l'action d'Apple Inc. lundi, en baisse de 2,7 %, car l'agitation des travailleurs dans la plus grande usine d'iPhone du monde, en Chine, a alimenté les craintes d'un coup plus profond porté à la production déjà limitée de téléphones haut de gamme.

Apple a maintenant une performance inférieure à celle du marché plus large cette année.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, et le président de la Fed de New York, John Williams, ont porté un autre coup aux marchés lundi, en signalant que les taux atteindront au moins 5 % et pourraient ne pas être réduits du tout l'année prochaine. Les traders sont d'accord avec le premier point, mais certainement pas avec le second - 40 points de base d'assouplissement sont toujours implicites dans la courbe des taux de l'année prochaine.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a également adopté un ton hawkish lundi, en déclarant que l'inflation n'a pas atteint son pic et peut encore surprendre à la hausse. Si quelqu'un avait un doute, les faucons des grandes banques centrales ne reculent pas.

Les actifs à risque sont sous pression - Wall street a clôturé profondément dans le rouge lundi - tandis que la volatilité et le dollar ont tous deux augmenté. C'est la toile de fond de la session asiatique de mardi, qui s'annonce donc comme une nouvelle ouverture prudente.

Trois développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés mardi :

- Le chômage au Japon (octobre)

- Ventes au détail au Japon (octobre)

- Inflation en Allemagne (novembre, préliminaire)