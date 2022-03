Marketmind : Choc pétrolier

La hausse incessante du pétrole, qui a atteint près de 140 dollars lundi, signifie un nouveau début de semaine mouvementé pour les marchés mondiaux.

Les États-Unis et leurs alliés européens envisagent d'interdire les importations de pétrole russe, a déclaré dimanche le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Cela a fait grimper le prix du pétrole brut Brent à son plus haut niveau depuis 2008. En hausse de quelque 30 % depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, cette flambée constitue un nouveau choc pour les pressions sur les prix mondiaux, déjà à leur plus haut niveau depuis des décennies.

Le pétrole à son plus haut niveau depuis 2008

Les contrats à terme sur les actions européennes ont plongé de plus de 2 %, les équivalents américains sont profondément dans le rouge, tandis qu'en Asie, le Nikkei, la valeur phare du Japon, a atteint son plus bas niveau depuis 15 mois et était en baisse d'environ 3 %.

L'euro est également ébranlé par la nouvelle flambée des prix du pétrole. Il a atteint un nouveau plus bas de 22 mois face au dollar et est brièvement passé sous la parité avec le franc suisse pour la première fois depuis janvier 2015, date à laquelle la Suisse a abandonné son ancrage à l'euro.

La monnaie unique semble de plus en plus corrélée aux prix du pétrole -- plus le pétrole grimpe, plus l'euro descend -- car la hausse de l'inflation et le coup porté à l'économie par la hausse des prix de l'énergie menacent de comprimer la consommation.

Selon une obligation de Goldman Sachs, un choc durable de 20 dollars de hausse du pétrole fera baisser la croissance économique réelle de 0,6 % dans la zone euro et de 0,3 % aux États-Unis.

Les décideurs de la Banque centrale européenne qui se réunissent cette semaine ont des raisons de s'inquiéter. Il en va de même pour les autres grandes banques centrales, et les investisseurs seront à l'affût de tout signe de changement de cap de la part des responsables politiques qui s'exprimeront dans les jours à venir.

Les principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés lundi :

- La Russie va ouvrir des couloirs humanitaires vers les villes ukrainiennes.

-L'or dépasse les 2 000 $ grâce à l'attrait des valeurs refuges ; le nickel augmente de plus de 20 %.

- Jon Cunliffe, gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, en audition au parlement

- La croissance des exportations chinoises ralentit, la crise ukrainienne pose un risque

- Les prix des logements au Royaume-Uni augmentent au rythme le plus rapide depuis 2007 : Halifax

- Les commandes industrielles allemandes augmentent en janvier grâce à une forte demande étrangère

- Indice sentix de la zone euro