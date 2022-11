Marketmind : Comment être faucon par J.Powell

L'euphorie post-pandémique de mardi sur les marchés chinois s'est donc calmée aujourd'hui, peut-être parce qu'on reconnaît le temps qu'il faudra pour augmenter sensiblement les taux de vaccination dans ce pays.

Même lorsque les restrictions seront assouplies, cela signifiera davantage d'infections et de maladies qui pourraient entraver la croissance au cours du premier semestre de l'année prochaine. Les enquêtes PMI chinoises décevantes pour le mois de novembre ne font que souligner les dommages déjà causés.

Mais les marchés n'ont pas non plus rendu les gains d'hier, il y a donc clairement une attente que Pékin est maintenant prêt à s'ouvrir, ce qui doit être positif pour l'économie mondiale et les chaînes d'approvisionnement au fil du temps.

Ce qui laisse les investisseurs dans l'attente de Powell, encore une fois. L'opinion des analystes est qu'il devra jouer les Grinch pour empêcher les marchés américains d'assouplir davantage les conditions financières. Depuis que la Fed a augmenté son taux de 75 points de base le 2 novembre, les rendements à 10 ans ont chuté de 38 points de base et annulé une grande partie de ce bon travail.

Le message sera donc probablement le suivant : "Retenez vos chevaux sur les baisses de taux les gens". Le marché du travail est tendu comme un tambour et l'inflation de 7,7 % n'est pas de 2 %. Le taux terminal devra être plus élevé que prévu pour être suffisamment restrictif et y rester plus longtemps.

Savoir s'il peut être suffisamment faucon est une autre question, étant donné que les signes d'un tournant dans l'inflation s'accumulent. Aujourd'hui, en Australie, une nouvelle mesure mensuelle de l'inflation n'a augmenté que de 0,2 % en octobre, alors que certains analystes s'attendaient à un bond de 1,0 %. Le rythme annuel a ralenti à 6,9 %, contre 7,3 %, et suggère qu'un pic est proche.

Cela fait écho aux données d'inflation de l'Allemagne et de l'Espagne qui ont toutes deux surpris à la baisse et ont vu les marchés réduire de 10 points de base les taux de la BCE lors de la réunion de décembre. Cela suggère que le chiffre d'inflation d'aujourd'hui pour l'ensemble de l'UE sera inférieur aux prévisions de 10,4 %, même si les mesures de base s'avèrent plus solides.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mercredi :

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'exprime sur les perspectives économiques et le marché du travail avant un événement hybride de la Brookings Institution à 18h30 GMT, comprenant un q&a.

Une horde de données américaines, dont les ouvertures de postes JOLTS, l'emploi ADP, l'indice PMI de Chicago et la deuxième estimation du PIB du troisième trimestre et des prix PCE.