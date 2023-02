Marketmind : Contemplation de l'inflation

Cette semaine, les marchés mondiaux seront dominés par les chiffres de l'inflation américaine mardi, laissant la journée de lundi libre aux investisseurs asiatiques pour digérer l'action de la session précédente à Wall street et ajuster leur positionnement avant les chiffres.

L'inflation indienne des prix à la consommation pour janvier est en tête du calendrier économique asiatique de lundi. Les économistes voient une augmentation du taux annuel à 5,9 % - la première hausse depuis septembre, justifiant le message hawkish de la banque centrale lorsqu'elle a augmenté les taux la semaine dernière.

Parmi les autres faits marquants régionaux de cette semaine, citons le PIB japonais du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année mardi, les décisions de taux de l'Indonésie et des Philippines jeudi, tandis que la société chinoise Lenovo publie ses résultats du troisième trimestre jeudi.

GRAPHIQUE - Inflation et taux repo en Inde

Le rapport sur l'inflation américaine de janvier fait de l'ombre à tout cela. Les économistes s'attendent à ce que les taux mensuels augmentent, mais que les mesures annuelles diminuent.

Les chiffres révisés vendredi ont montré que l'inflation en décembre était un peu plus forte que ce qui avait été initialement annoncé, et une enquête très surveillée sur les attentes des consommateurs en matière d'inflation a montré un pic notable dans les perspectives à court terme.

Il n'est donc pas étonnant que Wall street ait terminé la semaine sur la défensive, que les taux implicites et les rendements à court terme soient restés élevés et que les indicateurs de volatilité du marché aient augmenté.

La mousse continue d'être retirée des actions, en particulier des secteurs de croissance. Le Nasdaq n'a maintenant augmenté qu'une seule fois au cours des six dernières séances, l'indice de volatilité VIX a atteint un sommet d'un mois vendredi, et les indices de Goldman Sachs sur les conditions financières aux États-Unis, dans le monde et sur les marchés émergents ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines.

Le discours dur sur l'inflation des responsables de la Fed a été égalé la semaine dernière par leurs homologues en Australie, en Inde et en Suède, la poussée est donc mondiale.

GRAPHIQUE - MSCI Asie ex-Japon

Vendredi, les actions asiatiques hors Japon ont chuté de plus de 1 %, ce qui constitue la plus forte baisse hebdomadaire en quatre mois.

C'est une autre histoire au Japon, où l'indice Nikkei 225 a augmenté cinq semaines d'affilée, sa meilleure série depuis 2020. Cette hausse pourrait toutefois être corrigée si la spéculation autour de l'homme pressenti pour devenir le nouveau gouverneur de la Banque du Japon finit par renforcer le yen.

Des sources ont déclaré à Reuters que l'universitaire Kazuo Ueda, 71 ans, ancien membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, a été pressenti pour remplacer Haruhiko Kuroda au poste de gouverneur de la BOJ.

Les observateurs de la BOJ et les personnes qui ont travaillé avec Ueda le décrivent comme un pragmatique qui n'est ni un faucon ni une colombe explicite et qui est très respecté au sein de la banque centrale.

"Ueda ne fera pas de gestes brusques et précipités vers la normalisation de la politique. Mais il ne laissera pas sans surveillance les effets secondaires de la politique de la BOJ, tels que les dysfonctionnements observés sur le marché obligataire", a déclaré Nobuyasu Atago, un ancien fonctionnaire de la BOJ qui a travaillé avec Ueda.

GRAPHIQUE - Nikkei 225 - variation hebdomadaire

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

- L'inflation en Inde (janvier)

- Intervention de Bowman de la Fed

- Lagarde de la BCE participe à la réunion de l'Eurogroupe