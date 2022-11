Marketmind : Contrer la tendance

Avec un regard anxieux sur l'aggravation de la hausse du COVID en Chine, le dollar américain semble revitalisé au moment même où les spéculateurs se retournent contre lui pour la première fois cette année.

À l'approche des vacances de Thanksgiving jeudi, la plupart des gestionnaires d'actifs réfléchissent aux perspectives de l'année prochaine après une année 2022 catastrophique pour à peu près tout, sauf les matières premières et le dollar.

Le pic des taux d'intérêt, le pic de la COVID, le pic de l'énergie sont tous abordés comme des thèmes pour 2023, ainsi que les risques de récession, le retour des obligations et la montée en puissance du dollar suralimenté - qui a déjà rendu près de la moitié de sa hausse de près de 20 % cette année.

Et il semble que de nombreux spéculateurs aient déjà tourné la page. Selon les données de la Commodity Futures Trading Commission publiées vendredi, le positionnement en dollars américains est devenu net vendeur la semaine dernière pour la première fois depuis la mi-juillet 2021.

Parfois considérée comme un indicateur contrariant, la première inclinaison baissière du positionnement en 16 mois n'a guère nui au dollar lundi, car la tension entourant les dommages causés à l'économie chinoise par sa bataille COVID en cours a semblé recharger le billet vert.

Le dollar a fortement augmenté contre le yuan, le yen, l'euro et la livre sterling. Avec un œil sur le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine, les marchés à terme continuent de pousser les taux maximums de la Fed l'année prochaine plus haut que le niveau de 5%.

Entre-temps, la Chine lutte contre de nombreuses poussées de COVID-19. Elle a signalé 26 824 nouveaux cas locaux pour dimanche, approchant le pic quotidien de pandémie du pays en avril et impliquant deux décès à Pékin qui sont les premiers en Chine depuis fin mai.

Également inquiets de l'effondrement de l'immobilier, la banque centrale chinoise et le régulateur des banques et des assurances ont déclaré que les banques nationales devraient renforcer le soutien au crédit pour l'économie.

Les inquiétudes concernant la demande de carburant de la Chine et le regain de vigueur du dollar ont fait chuter les prix du pétrole près de leur plus bas niveau depuis deux mois. La force désinflationniste du recul du pétrole s'accentue et les gains annuels en pourcentage sont maintenant retombés à un seul chiffre.

Dimanche, Goldman Sachs a réduit ses prévisions de prix du Brent pour le quatrième trimestre de 10 $ à 100 $ le baril, la deuxième réduction de prévisions depuis septembre, citant les inquiétudes de la Chine.

Le dollar a également bénéficié de l'élargissement du choc des crypto-monnaies, le bitcoin étant repassé sous la barre des 16 000 dollars lundi.

La bourse de cryptomonnaies en faillite FTX, qui s'est placée sous la protection du tribunal des faillites américain, a déclaré devoir près de 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers. Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Jon Cunliffe, a déclaré lundi que l'implosion de FTX montrait la nécessité de faire entrer le monde des crypto-monnaies dans le cadre réglementaire.

En Grande-Bretagne, le gouvernement a déclaré qu'il ne prévoyait pas de passer à une relation plus souple de type suisse avec l'Union européenne, alors que des articles de journaux allant dans ce sens ont suscité une vive réaction des parlementaires les plus eurosceptiques du Premier ministre Rishi Sunak. Les décideurs de la BoE ont déclaré la semaine dernière que le Brexit nuisait à l'économie britannique.

Alors que la saison des résultats américains touche à sa fin, l'attention se tourne vers le chouchou du marché, Zoom Video Communications, qui devrait annoncer lundi une hausse de 4,6 % de ses revenus.

Les actions du créancier britannique Virgin Money ont été la grande gagnante en Europe et ont fait un bond de 16 % après que la banque ait annoncé un bond de son bénéfice annuel et des paiements aux investisseurs.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Le président de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, s'exprime

* Les résultats des entreprises américaines : Zoom

* Le Trésor américain vend des notes à 2 ans et à 5 ans

GRAPHIQUE : les positions courtes en $ réapparaissent - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akveqzoonvr/One.PNG

GRAPHIQUE : les taux de prêt de la Chine restent inchangés - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akveqzoonvr/One.PNG