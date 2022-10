Marketmind : Contrôle de la réalité

Si les investisseurs avaient besoin d'un rappel que la route vers la reprise des actifs à risque sera marquée par des revers en cours de route, ils l'ont eu mercredi lorsque les rendements obligataires américains ont bondi vers de nouveaux sommets du cycle.

Non seulement les rendements du Trésor sur l'ensemble de la courbe sont les plus élevés depuis des années, mais le rythme rapide de la hausse rend presque inévitables les retombées sporadiques sur d'autres régions et marchés.

L'inflation vigoureuse au Royaume-Uni et au Canada, ainsi que les spéculations croissantes sur le fait que la Banque du Japon pourrait bientôt vendre des bons du Trésor pour intervenir sur le marché des changes afin de soutenir le yen, ont contribué à la flambée des rendements qui a éclipsé les solides bénéfices américains et aplati le rebond naissant des actions.

À son niveau actuel, le rendement du Trésor à 10 ans est en hausse d'environ 260 pb cette année. Remarquablement, ce serait sa plus forte hausse annuelle depuis au moins les années 1950.

La hausse de 380 pb du rendement à deux ans depuis le début de l'année est en passe de devenir la plus importante depuis au moins le milieu des années 1970, dépassant même l'explosion de 345 pb en 1994.

Cela a un effet puissant sur l'Asie - cela resserre les conditions financières, pousse les taux de change à la baisse et rend plus probable une intervention des banques centrales en faveur de la devise.

Avec le yen à son plus bas niveau en 32 ans, près de 150 par dollar, tous les regards sont tournés vers la BOJ. Elle a vendu environ 20 milliards de dollars pour soutenir le yen le mois dernier, et une nouvelle action pourrait exercer une pression à la baisse supplémentaire sur les prix des bons du Trésor.

Les politiques monétaires et de change de la Chine sont également sous les projecteurs. Jeudi, la Banque populaire de Chine devrait maintenir les taux de prêt de référence inchangés pour un deuxième mois consécutif - ce qui pourrait soulager le secteur immobilier, mais pas la monnaie.

Le yuan offshore est à un niveau record par rapport au dollar et le yuan onshore est à son plus bas niveau depuis 2008.

Développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés jeudi :

Décision sur les taux d'intérêt en Chine (sondage Reuters : en attente)

Décision sur les taux d'intérêt en Indonésie (sondage Reuters : hausse)

Commerce japonais (septembre)

Chômage en Australie (septembre)