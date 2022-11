Marketmind : Contrôle de la réalité

Après sa meilleure semaine depuis des mois, Wall St doit maintenant évaluer ce qui est durable de l'euphorie entourant le soulagement de l'inflation d'octobre.

L'espoir qu'un recul étonnamment important de l'inflation le mois dernier montre que la Réserve fédérale peut lever le pied du frein monétaire l'année prochaine a permis au S&P500 d'enregistrer sa meilleure semaine depuis juin et au Nasdaq, à forte composante technologique, son plus grand gain hebdomadaire depuis mars.

Les rendements obligataires américains et le dollar se sont effondrés, tandis que les actions et les obligations du monde entier - les marchés cryptographiques malmenés mis à part - ont fortement progressé.

Mais alors que les marchés du Trésor reprennent leurs échanges cette semaine, après le congé du Veterans Day vendredi, la Fed ne semble pas d'humeur à applaudir les mouvements.

S'exprimant dimanche, le gouverneur du conseil de la Fed, Christopher Waller, a confirmé les spéculations selon lesquelles la Fed envisagerait de réduire l'ampleur de ses hausses de taux d'intérêt le mois prochain, mais il a souligné qu'elle devait en voir davantage avant d'"adoucir" sa position générale.

"Arrêtez de prêter attention au rythme et commencez à prêter attention à l'endroit où se trouvera le point final. Tant que nous n'aurons pas réduit l'inflation, ce point final est encore loin d'être atteint", a déclaré M. Waller.

Les contrats à terme de la Fed prévoyant toujours au moins un autre point de pourcentage de hausse des taux d'ici la mi-juin, ces commentaires ont suffi à dégriser un peu les investisseurs. Les contrats à terme sur les actions de Wall Street sont dans le rouge avant l'ouverture de lundi et les rendements du Trésor et le dollar sont légèrement plus élevés.

Néanmoins, les grandes banques pensent que le pire de l'inflation est passé - même si cela se fait au prix d'un fort ralentissement économique l'année prochaine et d'une autre année agitée à Wall Street.

Prévoyant que le S&P500 terminerait l'année 2023 à peu près là où il se trouve actuellement, Morgan Stanley a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'inflation globale américaine retombe sous l'objectif de 2 % de la Fed d'ici la fin de l'année prochaine. Goldman Sachs a déclaré qu'elle s'attendait également à une baisse "significative" de l'inflation et a prévu que les dépenses personnelles de consommation de base - la jauge d'inflation préférée de la Fed - tomberaient à 2,9 % d'ici décembre 2023, contre 5,1 % actuellement.

L'optimisme concernant l'inflation, si ce n'est la croissance économique, a été reflété par des développements plus positifs dans le monde entier lundi.

Les actions et obligations immobilières chinoises ont grimpé en flèche, les marchés ayant salué les mesures de soutien "les plus complètes" de Pékin visant à stabiliser le secteur immobilier en difficulté du pays. L'indice Hang Seng Mainland Properties a bondi de plus de 13,5 % pour clôturer à un plus haut de deux mois,

ce qui a renforcé les espoirs d'un retour progressif aux restrictions du COVID après un certain assouplissement des restrictions du COVID vendredi et alors que le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden se sont rencontrés au sommet du G20 en Indonésie lundi pour des discussions très attendues qui, selon les marchés, pourraient apaiser les tensions entre les deux puissances.

Entre-temps, les démocrates de Biden ont confirmé leurs résultats meilleurs que prévu lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière en conservant le contrôle du Sénat américain pendant le week-end, tandis que le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis dépendait lundi de plusieurs courses serrées qui pourraient décrocher une majorité pour les républicains.

Les retombées de l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX ont maintenu le bitcoin et d'autres cryptomonnaies sous pression lundi, les participants au marché s'inquiétant des retraits massifs de la bourse Crypto.com basée à Singapour.

C'est une semaine importante pour le commerce de détail aux États-Unis, avec les résultats de WalMart et de Home Depot plus tard cette semaine et les données sur les ventes au détail nationales d'octobre.

La livre sterling est restée stable à la baisse avant que le plan budgétaire annuel révisé de la Grande-Bretagne ne soit révélé jeudi.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Sommet du G20 à Bali, en Indonésie, y compris la rencontre bilatérale entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping

* Lael Brainard, vice-présidente de la Réserve fédérale américaine, et John Williams, président de la Fed de New York, prennent tous deux la parole.

Le

gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem

* Résultats des entreprises américaines : Tyson Foods

GRAPHIQUE : recul du dollar - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnpwyegrnpw/One.PNG

GRAPHIQUE : mieux que rien -

GRAPHIQUE : performance de chaque action du S&P 500 en 2022 -

GRAPHIQUE : les démocrates conservent le Sénat américain - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgvobmwlopd/Two.PNG