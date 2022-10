Marketmind : Croyances fondamentales

L'inflation des prix à la consommation aux États-Unis devrait avoir reculé de deux dixièmes de point de pourcentage pour atteindre 8,1 % en septembre, alors que le département du travail s'apprête à publier son dernier rapport.

Mais c'est la croissance annuelle rampante en août des prix sous-jacents "de base" qui excluent l'énergie et les denrées alimentaires qui a fait chavirer les marchés le mois dernier - craignant, à juste titre, qu'elle ne pousse la Réserve fédérale à la surenchère.

Et ce taux d'inflation de base devrait à nouveau augmenter en septembre, passant de 6,3 % à 6,5 %.

L'impact du dernier rapport sur l'IPC du 13 septembre a été assez clair - puisque les marchés à terme ont fait grimper le pic implicite ou le taux "terminal" du cycle des taux d'intérêt de la Fed de près de 75 points de base pour atteindre environ 4,7 % depuis lors. Les rendements du Trésor à dix ans ont augmenté d'environ 60 points de base pour atteindre un peu moins de 4 %, le S&P500 a perdu plus de 10 % et le dollar s'est envolé de près de 5 %.

Le compte-rendu de la réunion de politique générale de la Fed du mois dernier a montré que les responsables poussaient les taux d'intérêt à des niveaux plus restrictifs et les maintenaient à ce niveau pendant un certain temps afin de désamorcer une inflation "généralisée et inacceptablement élevée".

Le marché a connu une sorte de calme étrange avant la publication de jeudi, bien que l'indice VIX de volatilité implicite des actions américaines, qui dépasse 33 points, révèle le niveau de tension qui couve. Cependant, même les gilts britanniques malmenés et confrontés à un blizzard de problèmes domestiques ont réussi à se stabiliser jeudi aussi - en attendant nerveusement la fin de l'intervention directe de la Banque d'Angleterre vendredi.

L'Allemagne ayant confirmé jeudi son taux d'inflation annuel de septembre à un énorme 10,9 %, les banquiers centraux européens présents à Washington pour la réunion du Fonds monétaire international se sont montrés tout aussi bellicistes que la Fed.

Et cela a laissé l'assouplissement monétaire en cours du Japon comme une aberration et le yen de nouveau sur la pente vers les niveaux qui ont incité la Banque du Japon à intervenir en solo pour le soutenir au cours du mois dernier. Fait inquiétant pour Tokyo, la dernière déclaration des ministres des finances du G7 n'a rien mentionné au sujet des ruines du marché des devises.

Le ministre des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré avoir dit à ses homologues du G7 et du G20 que le Japon était "profondément inquiet de la volatilité en forte hausse" sur les marchés des changes et que le Japon était prêt à prendre des mesures "décisives" contre les mouvements rapides.

Entre-temps, l'Agence internationale de l'énergie a déclaré jeudi que la décision de l'OPEP+ de réduire la production a fait grimper les prix et pourrait pousser l'économie mondiale en récession - tandis que l'Arabie saoudite a affirmé que la décision n'était pas politique.

Avec le début de la saison des résultats américains qui débutera plus tard avec les publications de BlackRock et d'autres, le fabricant de puces taïwanais TSMC a déclaré avoir réduit son budget d'investissement annuel d'au moins 10 % pour 2022 et a émis une note plus prudente que d'habitude sur la demande à venir.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard jeudi :

* Indice des prix à la consommation de septembre aux États-Unis, demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

* Les ministres des finances et les banquiers centraux du G20 se réunissent à l'occasion de la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

* Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, s'exprime à Atlanta.

* Le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, s'exprime à Francfort.

* La directrice du Comité de politique financière de la Banque d'Angleterre, Sarah Breedon, prend la parole à Londres. Catherine Mann, responsable de la politique monétaire de la BoE, prend la parole à Washington.

* Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 30 ans.

* Résultats des entreprises américaines : BlackRock, Domino's Pizza, Delta Air Lines, Walgreen's Boots Alliance, Fastenal

(Par Mike Dolan, édition par David Evans mike.dolan@thomsonreuters.com. Twitter : @reutersMikeD)

Un regard sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Mike Dolan.