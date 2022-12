Marketmind : Déflation du pétrole brut ?

Alors que tout le monde à Wall Street semble craindre une stagflation l'année prochaine, le prix du pétrole brut a chuté de 10 % cette semaine pour atteindre son niveau le plus bas depuis début janvier, proposant ainsi un certain soulagement dans des perspectives autrement sombres.

Même si la Chine a décidé de lever ses restrictions les plus strictes en matière de COVID mercredi et que les chiffres économiques des États-Unis et du G7 continuent de dépasser les prévisions, le pétrole brut Brent a plongé sous les 79 dollars le baril pour la première fois depuis le 4 janvier.

Pour ceux qui s'inquiètent de l'inflation, la hausse des prix du brut d'une année sur l'autre - qui a atteint 50 à 100 % entre l'invasion de l'Ukraine en février et le milieu de l'année - est maintenant tombée à seulement 4 % et pourrait bientôt constituer une force désinflationniste dans les paniers de prix à la consommation. Les prix de l'essence à la pompe aux États-Unis ont baissé de près de 30 % par rapport aux sommets de juin.

Les prix du pétrole ont généralement été sapés par les craintes d'une récession en 2023, l'absence de nouvelles réductions de la production de l'OPEP lors de la réunion du week-end dernier et la preuve, dans les chiffres désastreux du commerce chinois de novembre, des dommages causés à ce jour par la position draconienne de la Chine de zéro COVID.

Mais, contrairement à de nombreuses hypothèses antérieures du marché de l'énergie, l'impact du plafonnement du prix du pétrole russe à 60 pb pour le brut maritime, décidé lundi par le G7, ancre les prix et souligne les remises massives pour le pétrole russe - qui se vend déjà jusqu'à 55 pb.

Les responsables du Trésor américain estiment que le plafonnement des prix "institutionnalise" les décotes actuelles du marché.

Outre le fait qu'elle a pesé sur les valeurs énergétiques elles-mêmes, l'évolution du pétrole n'a pas encore eu d'impact direct sur les marchés des actions - ébranlés qu'ils sont par l'angoisse de la récession et la perspective de quatre autres hausses des taux d'intérêt des banques centrales au cours de la semaine prochaine.

La Banque du Canada est la dernière sur la liste mercredi et devrait augmenter les taux d'un demi-point supplémentaire, tout comme la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre la semaine prochaine.

Les futures du S&P500 sont restés dans le rouge mercredi après une quatrième journée de baisse consécutive mardi. Les bourses européennes et asiatiques - même Shanghai et Hong Kong malgré la levée des restrictions COVID - étaient également en territoire négatif.

Les rendements du Trésor américain à dix ans se sont maintenus autour de 3,5 %, mais le drapeau de la récession intégré dans l'inversion de la courbe des rendements de 2 à 10 ans s'est encore approfondi pour atteindre 84 pb dans la nuit. Le dollar était un peu plus ferme.

En politique, le démocrate Raphael Warnock a été réélu au Sénat américain lors d'un second tour âprement disputé en Géorgie mardi, renforçant la majorité très mince de son parti alors qu'il repoussait le défi de l'ancienne star du football républicain Herschel Walker.

La défaite de Walker est également un autre revers pour Donald Trump, qui cherche à obtenir l'investiture républicaine pour briguer à nouveau la Maison-Blanche en 2024, d'autant plus que l'entreprise Trump a été reconnue coupable de fraude fiscale mardi. L'ancien président a soutenu Walker et des dizaines d'autres républicains très en vue lors des élections de mi-mandat de cette année.

En Europe, un certain malaise a été ressenti après que les autorités allemandes ont arrêté 25 membres et partisans d'un groupe d'extrême droite qui, selon le bureau du procureur, préparait un renversement violent de l'État, certains membres étant soupçonnés de préparer une attaque armée contre le parlement.

Principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Crédit à la consommation US Oct, Coûts unitaires de main-d'œuvre Q3, productivité

* Décision politique de la Banque du Canada

* Bénéfices des entreprises américaines : Brown Forman, Campbell Soup, GameStop

* Discours de Fabio Panetta, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne

* Les ministres de la défense de 13 pays européens - dite Initiative européenne d'intervention - se réunissent à Oslo pour discuter de la situation de la sécurité en Europe après l'attaque de la Russie en Ukraine Graphique : Déflation du brut ? https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdvzqyzrapw/One.PNG Graphique : Les exportations et les importations de la Chine se contractent en novembre, https://www.reuters.com/graphics/CHINA-ECONOMY/TRADE/zgvobmoddpd/chart.png