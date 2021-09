Marketmind : Déplacements teutoniques

Un regard sur la journée à venir de Danilo Masoni.

Le principal enseignement des élections allemandes de dimanche est que les négociations de coalition visant à former le premier gouvernement post-Merkel pourraient prendre des semaines, voire des mois, pour aboutir.

Les sociaux-démocrates (SPD) et les conservateurs cherchent tous deux à diriger un nouveau gouvernement, mais pour l'instant, une coalition dite "feu tricolore" entre le SPD, les Verts et le FDP libéral semble la plus probable.

En réalité, les résultats politiques des deux options de coalition ne sont pas très différents. Mais si le leader du SPD, M. Scholz, parvient à tirer parti de sa courte victoire, nous pourrions voir, d'ici Noël, une administration qui soutient une évolution vers une plus grande intégration de l'Union européenne et une politique fiscale plus souple dans la plus grande économie d'Europe.

Cette perspective pourrait affecter les Bunds, tout en stimulant les actions à un moment où la BCE cherche à réduire ses mesures de relance d'urgence. Toutefois, les rendements obligataires allemands ont légèrement baissé après avoir atteint des sommets de deux mois et demi, car il semblait peu probable qu'une coalition de gauche prenne le pouvoir.

Les contrats à terme sur actions laissent donc présager un départ en fanfare en Europe et à Wall Street ; les marchés se réjouissent également d'un apaisement des tensions sino-américaines à la suite d'un accord visant à mettre fin à une affaire de fraude américaine contre la fille du fondateur de Huawei.

Les problèmes se poursuivent chez le promoteur immobilier chinois Evergrande ; les actions cotées à Hong Kong de son unité de voitures électriques ont chuté de 23 % après un avertissement selon lequel elle a rapidement besoin d'une injection de liquidités. Toutefois, le sentiment mondial a été à peine ébranlé, ce qui suggère que les inquiétudes concernant l'effondrement du promoteur commencent à s'estomper.

Enfin, la flambée des prix du pétrole, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis trois ans, a rappelé une fois de plus les risques liés à la montée des pressions inflationnistes, tandis que la panique des achats de carburant a fait que près d'un tiers des stations-service de BP au Royaume-Uni sont vides.

Rendements obligataires allemands https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znvnebqabpl/morning%20bid.JPG

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés lundi :

Le SPD allemand cherche des alliés pour remplacer la coalition dirigée par Merkel.

L'action HSBC bondit à Hong Kong, la libération du cadre de Huawei étant considérée comme un facteur d'apaisement des tensions.

BP déclare que près d'un tiers de ses stations-service britanniques fonctionnent à vide.

La société de capital-investissement EQT offre 3,94 milliards de dollars pour la société allemande Zooplus.

Intervenants de la Réserve fédérale : Charles Evans, président de la Fed de Chicago, prend la parole.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, prend la parole

La Banque du Japon publie le procès-verbal de la réunion de politique monétaire.

Marchés émergents : Annonce de la banque du Ghana

* Commandes de biens durables aux États-Unis

Vente aux enchères du Trésor : obligations à 2 ans et à 5 ans