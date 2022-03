Marketmind : Des chemins différents mais lequel est le bon ?

La fin de la semaine est en vue et une chose est claire, les banques centrales semblent de plus en plus emprunter des voies différentes et les investisseurs ne sont pas entièrement convaincus qu'il s'agisse de la bonne.

Ainsi, même si la Réserve fédérale a donné le coup d'envoi de son cycle de relèvement des taux et a signalé un plan agressif visant à augmenter les coûts d'emprunt pour maîtriser l'inflation, les prix du marché suggèrent qu'une telle action pourrait déclencher une récession potentielle.

À seulement 24 points de base, l'écart entre les rendements du Trésor américain à deux et dix ans est proche de ses niveaux les plus serrés depuis mars 2020. Cela signifie que la courbe de rendement n'est pas loin de s'inverser -- un indicateur d'une récession probable dans les un à deux ans suivants. Elle a de bons antécédents.

Entre-temps, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux pour la troisième fois jeudi, mais a adouci son discours sur la nécessité d'autres hausses, alors que les ménages sont confrontés à un énorme choc dû à la flambée des factures d'énergie.

La directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que la BCE n'était pas pressée de relever ses taux (les marchés tablent toujours sur au moins 4 hausses de 10 points de base chacune d'ici la fin de l'année), tandis que la Banque du Japon a maintenu vendredi ses mesures de relance massives et a mis en garde contre l'aggravation des risques liés à la crise ukrainienne.

Le choix entre augmenter les taux et maîtriser l'inflation, mais risquer de faire basculer l'économie dans la récession, ou ne rien faire pour guider l'économie à travers les retombées de la guerre en Ukraine et risquer une spirale inflationniste, place les décideurs politiques dans une situation délicate.

La fluctuation du pétrole n'aide pas, le brut étant repassé au-dessus de 100 dollars.

Un premier défaut de paiement des obligations extérieures russes depuis un siècle semble toutefois avoir été évité pour l'instant. Des sources indiquent que certains créanciers ont reçu le paiement, en dollars, des coupons des obligations russes qui étaient dus cette semaine.

Les contrats à terme sur les actions européennes sont globalement stables, tandis que les contrats à terme américains sont en baisse, les marchés mondiaux reprenant leur souffle après plusieurs jours de gains.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

- S&P abaisse les notes de la Russie à "CC" en raison du risque de défaut de paiement de la dette.

- Données sur les salaires/emploi, la balance commerciale de la zone euro

- Discours de Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, de Charles Evans, président de Chicago, et de Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale.

- Données sur les ventes de maisons existantes aux États-Unis

- Banques centrales des pays émergents : Azerbaïdjan, Russie

- Moody's et DBRS vont revoir les notes de la Grèce