Marketmind : Des marchés laissés dans l'incertitude

Une semaine de signaux économiques américains contradictoires a été rendue peu claire par la lecture mercredi de la réunion de juillet de la Réserve fédérale et laisse les marchés chercher des indices supplémentaires à l'étranger.

Le procès-verbal de la réunion de la Fed a été lu avec une teinte dovish qui plaide pour que la hausse des taux d'intérêt du mois prochain soit moins importante que les deux précédentes. Mais cela n'a pas réussi à faire bouger le cadran des marchés financiers dans une large mesure.

Les points de vue des décideurs du mois dernier ont déjà été dépassés dans une certaine mesure par une image en évolution rapide d'une inflation en baisse et de conditions financières plus souples, et les marchés ont besoin d'un avis plus tranchant lors du symposium annuel de la Fed à Jackson Hole la semaine prochaine.

Ainsi, les contrats à terme sur les Fed Funds évaluent à 60 % les chances que la prochaine hausse des taux soit de 50 points de base et à 40 % celles qu'elle soit de 75 points de base. Le dollar a légèrement augmenté, certains traders soulignant l'accent mis dans les minutes de la Fed sur la façon dont la force du dollar contribue à la lutte contre l'inflation en réduisant les prix des importations.

Une demande, une inflation et des sondages politiques plus sombres en Europe et en Chine ont autrement plombé l'ambiance.

Après que la Grande-Bretagne ait choqué mercredi en devenant la première économie du G7 à dépasser les 10 % d'inflation dans le cycle actuel, les attentes d'un resserrement de la Banque d'Angleterre ont augmenté et les données ont montré un net ralentissement des dépenses de consommation.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, a déclaré jeudi à Reuters que la situation de l'inflation dans la zone euro ne s'était pas améliorée depuis la hausse des taux de la BCE en juillet, ce qui laisse entendre qu'elle est favorable à une autre hausse des taux d'un demi-point le mois prochain, même si les risques de récession se durcissent.

"Les inquiétudes que nous avions en juillet n'ont pas été apaisées", a-t-elle déclaré dans des commentaires qui ont contribué à faire grimper les rendements des obligations d'État allemandes à deux ans à leurs plus hauts niveaux depuis juin, alors que les données sur l'inflation de juillet ont confirmé les estimations flash précédentes d'un taux global de 8,9 %.

La banque centrale de Norvège est devenue la dernière à relever les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage - après une mesure similaire en Nouvelle-Zélande le jour précédent... La banque centrale de Turquie se prononce plus tard dans la journée de jeudi.

La demande en Chine continue d'être une source d'inquiétude alors que l'aggravation de la sécheresse affecte l'approvisionnement en électricité, en plus des épidémies de COVID-19 en cours, des inquiétudes du secteur immobilier et des tensions à Taiwan. Les actions de Shanghai et de Hong Kong ont chuté plus tôt

Les prix du pétrole, dont la chute de plus de 25 % au cours des six dernières semaines a encouragé un certain optimisme en matière d'inflation, sont repartis à la hausse suite à la détérioration des chiffres des stocks.

Les principaux développements qui pourraient orienter le marché jeudi :

* Indice commercial d'août de la Fed de Philadelphie

* Ventes de logements existants en juillet aux États-Unis

* Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis

* Le chef de la Fed de Kansas City, George, parle à Independence, le chef de la Fed de Minneapolis, Kashkari, parle à Minneapolis.

* Indice des prix à la production de juillet au Canada

* Résultats américains : Estee Lauder, Kohl's, Applied Materials

* Le président turc Erdogan rencontre le président ukrainien Zelenskiy et le secrétaire général de l'ONU Guterres à Lviv.

* Dernière décision politique de la banque centrale de Turquie

Graphique : Rendement des obligations à 2 ans du G7 https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjpqkbmjwpx/One.PNG