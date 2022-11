Marketmind : Détente et dollars

Alors que les investisseurs surveillent de près les sables mouvants de l'économie, les signes d'un certain apaisement de la géopolitique tendue de cette année ajoutent un vent arrière au rebond du marché de fin d'année.

Le recul actuel du dollar, sur fond d'espoirs d'un ralentissement des hausses des taux d'intérêt américains le mois prochain que la vice-présidente de la Réserve fédérale, Lael Brainard, a encouragé lundi dernier, s'explique également par le désamorçage d'au moins certains risques politiques extrêmes.

Les dirigeants mondiaux réunis au sommet du G20 en Indonésie ont travaillé sur un communiqué final pour représenter le consensus sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie - mais une sorte de détente entre les deux plus grandes économies du monde lundi était tout aussi significative.

Le président américain Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping ont discuté pendant des heures, indiquant leur désir d'éviter une nouvelle guerre froide entre les deux puissances et condamnant les menaces nucléaires de la Russie en Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a appelé le G20 à mettre fin à la guerre de la Russie dans son pays - un jour après que le directeur de la CIA William Burns ait rencontré en Turquie le chef des services de renseignement extérieur russes Sergei Naryshkin pour lui faire part des conséquences de toute utilisation d'armes nucléaires.

Avec les yeux rivés sur les implications des querelles économiques et réglementaires entre Washington et Pékin, les actions chinoises et le yuan ont de nouveau grimpé en flèche mardi - même face à une autre série de données moroses sur l'industrie et le commerce de détail et à une certaine agitation dans la ville de Guangzhou concernant l'augmentation des infections au COVID et les restrictions associées.

JPMorgan a réduit ses prévisions de croissance de la Chine pour l'année 2022 à 2,9 %, contre 3,1 % précédemment, et ses prévisions pour 2023 à 4 %, contre 4,5 %.

La situation économique au Japon n'est pas meilleure, l'économie du pays s'étant contractée de façon inattendue de 0,3 % au troisième trimestre.

Mais pour aider la hausse de l'euro/dollar à son plus haut niveau en quatre mois, la situation en Europe était meilleure, le sentiment des investisseurs allemands ayant encore augmenté en novembre et les responsables de la BCE continuant à parler de taux d'intérêt plus élevés.

La confirmation d'une image d'inflaton américaine plus douce sera surveillée de près plus tard mardi avec la publication des données sur les prix à la production américaine pour octobre et un instantané des détaillants Walmart et Home Depot donnera un aperçu de la santé des consommateurs.

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient en hausse avant l'ouverture et les rendements du Trésor étaient stables.

Alors que l'ancien président Donald Trump devrait annoncer une autre candidature à la Maison-Blanche plus tard dans la journée de mardi, Kari Lake - l'un des candidats républicains les plus en vue des élections de mi-mandat à embrasser les fausses allégations de fraude électorale de Trump en 2020 - a perdu sa candidature pour devenir le prochain gouverneur de l'Arizona.

Et dans le monde malmené des crypto-actifs, l'échange de crypto FTX effondré a souligné une "crise de liquidité grave" dans les dépôts de faillite officiels, tandis que les régulateurs ont ouvert des enquêtes et appelé à une mise en œuvre plus rapide des règles pour l'industrie.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Indice des prix à la production d'octobre aux États-Unis, indice manufacturier de la Réserve fédérale de NY, la Fed de NY publie le rapport sur l'endettement et le crédit des ménages du troisième trimestre 2022

* Sommet du G20 à Bali, Indonésie

* Discours du président de la Banque de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker

* Résultats des entreprises américaines : Walmart, Home Depot