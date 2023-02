Marketmind : Dispersion de l'entreprise

Une grêle de mises à jour de méga entreprises a détourné les marchés boursiers d'une image macroéconomique confuse - mais ne propose guère plus de clarté avec des fortunes dispersées et des lectures ambiguës pour l'économie au sens large.

Les actions de Walt Disney ont bondi de 6 % avant l'ouverture jeudi, après que la société a annoncé une restructuration radicale sous la direction de Bob Iger, son nouveau PDG, et a supprimé 7 000 emplois - 3,6 % de ses effectifs - dans le but d'économiser 5,5 milliards de dollars et de rendre son activité de streaming rentable.

Les suppressions d'emplois de Disney sont un autre signe que les chiffres de janvier sur l'emploi aux États-Unis ne reflètent peut-être pas toute la situation, car la société imite de nombreuses grandes entreprises technologiques et numériques en réduisant son personnel cette année.

La réaction du cours de l'action contraste toutefois avec l'effondrement bizarre d'Alphabet mercredi.

Alphabet a perdu 9 % - soit plus de 100 milliards de dollars en valeur boursière - après que son nouveau chatbot ait partagé des informations inexactes dans une vidéo promotionnelle lors d'un événement d'entreprise décevant. Cette erreur a alimenté les craintes que la société mère Google perde du terrain face à son rival Microsoft dans le nouvel engouement pour l'intelligence artificielle.

Les craintes concernant la banque suisse en difficulté Credit Suisse ont dominé en Europe. Ses actions ont chuté de 5 % après qu'elle a annoncé sa pire perte annuelle depuis la crise financière mondiale de 2008 et a averti d'une nouvelle perte "substantielle" cette année. L'ambiance ne s'est pas améliorée alors que la banque a fait un pas de plus vers la création d'une banque d'investissement autonome en achetant la boutique de conseil de Michael Klein pour 175 millions de dollars.

Pour les inquiets de l'inflation, les entreprises de biens de consommation sont à surveiller de près. Unilever a déclaré jeudi qu'il continuerait à augmenter les prix de ses détergents, savons et aliments emballés pour compenser la hausse des coûts des intrants, mais que le rythme des hausses de prix ralentissait et s'atténuerait davantage au second semestre 2023.

Les augmentations de prix se poursuivront au cours du second semestre "mais les taux d'augmentation seront plus faibles... nous avons probablement dépassé le pic d'inflation, mais pas encore le pic de prix", a déclaré le directeur financier Graeme Pitkethly.

Le tambour de la désinflation a continué de battre en Allemagne, où l'inflation des prix à la consommation a baissé plus que prévu le mois dernier, revenant sous les 10% attendus à 9,2% sur l'année.

La banque centrale suédoise a souligné que la hausse des taux d'intérêt mondiaux était encore loin de ses sommets en augmentant son taux directeur d'un demi-point de pourcentage à 3,0 %, prévoyant d'autres hausses à venir.

Mercredi, les responsables de la Réserve fédérale ont à nouveau déclaré que de nouvelles hausses de taux étaient envisageables, même si aucun d'entre eux n'était prêt à suggérer que le solide rapport sur l'emploi de janvier les pousserait à revenir à une position de politique monétaire plus agressive.

Passer à un taux des fonds se situant entre 5,00 % et 5,25 % "semble être un point de vue très raisonnable", a déclaré John Williams, chef de la Fed de New York.

Plus généralement, les contrats à terme sur les actions américaines étaient en hausse jeudi, tandis que les rendements du Trésor et le dollar reculaient. Les actions européennes ont atteint un nouveau sommet de neuf mois jeudi, l'Allemand Siemens et le Britannique AstraZeneca ayant contribué à l'euphorie des bénéfices, tandis que le FTSE100, très chargé en banques, matières premières et produits pharmaceutiques, a atteint un nouveau record.

L'action du géant indien en difficulté Adani a pris une autre tournure négative. Le fournisseur d'indices financiers MSCI a déclaré que certains titres d'Adani ne devraient plus être désignés comme flottants, après que les participants au marché aient exprimé des inquiétudes quant à l'éligibilité des sociétés du conglomérat indien pour certains de ses indices.

Le fonds souverain norvégien de 1,35 trillion de dollars a déclaré qu'il avait récemment cédé la quasi-totalité de ses actions restantes dans le groupe Adani.

Les principaux développements qui pourraient donner une direction aux marchés américains plus tard dans la journée de jeudi :

* Les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis

* Discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey et du membre du conseil de la Banque centrale européenne Luis de Guindos

* Sommet de l'Union européenne

* Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 30 ans.

* Résultats des entreprises américaines : AbbVie, PepsiCo, S&P Global, PayPal, Apollo, Hilton, Expedia, News Corp, Ralph Lauren, Lyft, Kellogg, Motorola Solutions, Mohawk Industries, Philip Morris, Huntington Ingalls, Duke Energy, Wills Towers Watson

GRAPHIQUES :

Disney+ perd des abonnés pour la première fois https://www.reuters.com/graphics/DISNEY-RESULTS/zgpobkzqxvd/chart.png

Google détient une part importante du marché des moteurs de recherche https://www.reuters.com/graphics/ALPHABET-SEARCHENGINE/jnpwyxbzopw/chart_eikon.jpg

Le Credit Suisse sort des sentiers battus https://www.reuters.com/graphics/CREDITSUISSEGP-OUTLOOK/lgpdknabmvo/chart_eikon.jpg

Les bénéfices records de Big Oil https://www.reuters.com/graphics/OILMAJORS-PROFITS/lgvdknaqkpo/chart.png