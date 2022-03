Marketmind : Dommage collatéral

Tous ces problèmes ne sont rien comparés à la tragédie des Ukrainiens fuyant des villes bombardées.

D'autres constatent des dommages d'un autre type, qu'il s'agisse de titres russes presque sans valeur dans les livres des investisseurs ou de la flambée des prix des produits de base qui se répercutera sur les factures d'épicerie et d'énergie des consommateurs du monde entier.

Et les effets d'entraînement continuent de se propager.

Après la pire journée de l'indice S&P 500 depuis octobre 2020, les marchés boursiers ne montrent aucun signe de reprise mardi, les marchés à terme de Wall Bourse ayant encore perdu 1 % et l'Europe ayant fait pire. Depuis la mi-février, les banques européennes ont perdu un quart de la valeur de leurs actions et une baisse des bénéfices semble inévitable.

La prochaine mesure envisagée, à savoir l'interdiction des importations d'énergie russe, pourrait aggraver la situation ; Capital Economics estime qu'elle fera passer le baril de Brent (actuellement autour de 120 dollars) à 160 dollars et le gaz naturel européen à 300 euros le mégawattheure, contre 215 euros environ actuellement.

L'Europe ainsi qu'un grand nombre d'économies émergentes entreraient en récession.

L'Europe résiste à cette interdiction, mais cela n'a pas empêché le Brent de faire un nouveau bond de 4 dollars le baril. Pendant ce temps, la transition écologique devient de plus en plus coûteuse - de l'aluminium et de l'acier utilisés dans les éoliennes au nickel, un composant crucial des batteries des véhicules électriques, les prix continuent de s'envoler.

Selon les estimations, les dysfonctionnements de la chaîne d'approvisionnement ont fait grimper les prix moyens des transactions de véhicules neufs aux États-Unis de près d'un cinquième par rapport aux niveaux de l'année précédente. Le choc pourrait être plus important l'année prochaine, et plus encore en Europe, où près de la moitié du nickel allemand provient de Russie.

L'évolution rapide des événements et les fluctuations quotidiennes des prix des produits de base rendent les données économiques obsolètes. Pourtant, elles sont utiles pour évaluer ce qui pourrait arriver ensuite ; les coûts d'importation du pétrole ont déclenché le plus grand déficit du compte courant japonais depuis 2014, selon les données.

L'IPC américain de février, qui sera publié jeudi, devrait s'établir à 7,9 % en glissement annuel, mais la semaine dernière ayant été marquée par la flambée la plus rapide des prix de l'essence en 17 ans, l'impression de mars pourrait éclipser ce chiffre.

Les banques centrales sont donc confrontées à l'énigme de la croissance et de l'inflation. Dans la zone euro, où les options politiques sont sans doute les plus limitées, les "breakevens" allemands à deux ans, une future jauge d'inflation, ont grimpé au-dessus de 5 %.

Prix des produits de base

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés mardi :

-Kuroda de la Banque du Japon exclut tout resserrement de la politique monétaire pour lutter contre l'inflation par les coûts.

-La production industrielle allemande augmente en janvier

Balance commerciale/stocks aux États-Unis

-Réunion de la banque centrale de Pologne.