Marketmind : Écoutez Lael

Alors que l'inflation américaine semble de plus en plus susceptible d'avoir atteint un pic, le débat fait rage sur la manière dont le pivot de la Réserve fédérale va se dérouler - quand et comment les responsables politiques vont ralentir le rythme des hausses de taux, passer à une pause, puis finalement commencer à assouplir.

La nature et la nuance de ce débat ont été soulignées au cours des dernières 48 heures par les poids lourds de la Fed que sont le gouverneur Christopher Waller et la vice-présidente Lael Brainard.

Tous deux ont couvert un terrain similaire, mais Waller a adopté un ton plus faucon. Wall street a clôturé dans le rouge lundi - ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'ampleur du rallye de jeudi et vendredi - mais les investisseurs vont probablement graviter autour de Brainard.

Dimanche, Waller a rappelé aux marchés que le rapport d'inflation d'octobre n'était "qu'un point de données" et que la destination finale de la Fed est "encore loin". Il s'agissait en fait d'un avertissement aux investisseurs de ne pas trop s'emporter, comme ils l'avaient fait jeudi et vendredi.

Graphique : Taux d'intérêt américains et S&P 500

La prudence de Waller a contribué à faire baisser Wall street à l'ouverture lundi. Puis Mme Brainard a pris la parole. Bien qu'elle ait foulé un terrain assez similaire, elle a déclaré "qu'il sera probablement approprié de passer bientôt à un rythme de hausse plus lent."

Pour une raison quelconque - l'ancienneté et l'influence perçues de Mme Brainard à la Fed, le positionnement des investisseurs, un marché qui ne veut tout simplement pas baisser, tout cela ou autre chose - le retour en arrière a été instantané, et le S&P 500 a augmenté de près de 1 %.

Certes, il a ensuite chuté à nouveau, mais les investisseurs ont raison de parier que le pivot de la Fed pourrait être relativement court et doux. À l'exception de l'interruption de juin 2006 à septembre 2007, tous les sommets de cycle des 50 dernières années ont été suivis de réductions de taux dans les huit mois, la plupart en quelques mois seulement.

Graphique : Rallyes du marché baissier du S&P 500

Cette fois-ci sera-t-elle différente ? Les marchés à terme ne le pensent pas : ils prévoient actuellement un assouplissement de 50 points de base entre juin et décembre de l'année prochaine.

Les marchés asiatiques, quant à eux, disposent mardi d'une série d'indicateurs locaux potentiels sous la forme de données économiques régionales clés, notamment le produit intérieur brut japonais du troisième trimestre, ainsi que les ventes au détail, la production industrielle, le chômage et les investissements chinois pour octobre.

La production du Japon devrait ralentir fortement par rapport à la période avril-juin, tandis que les chiffres de la Chine devraient s'affaiblir par rapport à septembre.

Trois développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés mardi :

PIB du Japon (T3)

Ventes au détail, chômage, investissement, production industrielle en Chine (octobre)

Discours de Harker, Cook et Barr de la Fed