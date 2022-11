Marketmind : En attendant Pékin

Le ton étonnamment dovish du discours du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi, est susceptible de guider les marchés mondiaux jusqu'à la réunion de politique générale de la Fed en décembre, mais pour l'Asie, les données économiques de la Chine et la réponse du gouvernement aux protestations intérieures en cours ne seront pas moins importantes.

Le FMI, le secrétaire au Trésor américain et le plus grand fonds obligataire du monde ont tous donné leur avis sur la Chine mercredi, mais ce que les investisseurs veulent vraiment entendre, ce sont des nouvelles de Pékin.

Les perspectives économiques se détériorent. L'activité commerciale chinoise se contracte à son rythme le plus rapide en six mois, selon les données PMI officielles publiées mercredi, ce qui suscite des craintes pour l'année prochaine. La lecture finale de l'indice PMI manufacturier Caixin de jeudi devrait également être révisée à la baisse.

Cela devrait inciter les autorités à poursuivre l'assouplissement de la politique budgétaire et monétaire. Mais cela sera-t-il suffisant pour assouplir les restrictions COVID-19 et accélérer la réouverture plus large de l'économie ?

Comme le notent les analystes de CrossBorder Capital, la dynamique économique en Chine ralentit à nouveau, tandis que l'appétit des investisseurs pour le risque reste proche des planchers de la pandémie de 2020.

Momentum économique de la Chine vs appétit des investisseurs pour le risque

Le FMI suggère qu'il existe une marge de manœuvre pour un nouveau "recalibrage progressif et sûr" de la politique de Pékin visant à éliminer le COVID. Ceci intervient un jour après que la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, ait déclaré que la prévision de 4,4 % pour la croissance chinoise l'année prochaine pourrait être réduite.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que la politique zéro-COVID de la Chine constituait une menace pour la guérison des difficultés de la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais a indiqué qu'elle ne donnerait pas de conseils à Pékin pour gérer la pandémie.

Sur le front des changes, au moins, Pékin a peut-être reçu un coup de pouce indirect et involontaire de la part de la Fed mercredi, après que les remarques très attendues de Powell sur les perspectives économiques aient été jugées beaucoup plus dovish que ce que les investisseurs avaient prévu.

Le dollar a chuté de près de 1 %, et si cette faiblesse se reproduit et se maintient dans les semaines à venir, une nouvelle baisse du taux de change du yuan est une chose de moins dont Pékin doit s'inquiéter.

Un nouveau coup de fouet sur les marchés mondiaux - les trois principaux indices de Wall street ont grimpé de 2 à 4 % suite aux commentaires de Powell mercredi - ne fera pas de mal non plus.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

- PMI manufacturier Caixin de la Chine (novembre, final)

- Inflation PCE américaine (novembre)

- Les Fed's Logan, Bowman, Kashkari, Barr prennent tous la parole.