Marketmind : En état d'arrestation

L'arrestation de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, aux Bahamas à la demande des procureurs américains, un mois seulement après le dépôt de bilan de la bourse de cryptomonnaies, s'avère être le gros titre du jour.

Et pour les marchés financiers pris dans un schéma d'attente, les données sur l'inflation américaine prévues plus tard mardi s'annoncent comme un événement clé, probablement plus important pour les perspectives que la décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale demain.

Les actions asiatiques étaient dans un état d'esprit d'attente mardi, tandis que le dollar, qui a été soulevé par des attentes élevées et croissantes en matière de taux d'intérêt, est resté ferme.

En Europe, les marchés se concentreront sur les données relatives au sentiment économique en Allemagne, la plus grande économie de la région, où l'enquête ZEW sera publiée. Les données sur l'inflation sont également attendues en Allemagne.

Les investisseurs restent généralement attentifs aux risques de nouvelles hausses des coûts d'emprunt qui nuisent aux économies, bien que les banques centrales commencent à ralentir leurs hausses de taux agressives.

L'inflation galopante a forcé les économies développées à augmenter les coûts d'emprunt d'un total de 25,15 points de pourcentage au cours de ce cycle, le plus agressif depuis des décennies.

Le rythme de la hausse des prix commence à ralentir aux États-Unis, mais les investisseurs ont besoin de plus de preuves pour souligner cette tendance, ce qui pourrait limiter tout choc politique de la part de la Fed.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation de base américaine soit stable à 0,3 % en glissement mensuel, mais voient une modération du rythme annuel, avec des prix globaux supérieurs de 7,3 % à ceux de l'année précédente.

Grands mouvements sur les jours de l'IPC https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/WEEKAHEAD/egpbyykqmvq/chart.png

La dernière enquête de la Fed de New York a montré que les Américains s'attendent à une diminution des pressions inflationnistes au cours des prochaines années, même s'ils s'attendent à une augmentation de leurs revenus.

Malgré la double peine d'une inflation à deux chiffres et de la hausse des coûts de l'énergie, la demande de voyages reste forte. TUI, la plus grande société de vacances au monde, vise une forte activité pour l'été 2023.

Pendant ce temps, la National Grid britannique a annulé les avis de mise en veille de deux unités de charbon, quelques heures après avoir émis les demandes, alors qu'une vague de froid s'est emparée du pays mais que la production nucléaire et la vitesse du vent élevées ont réduit le risque de pénurie d'énergie.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mardi :

Données économiques : UK Oct marché du travail, Allemagne Nov inflation finale, Allemagne Dec enquête ZEW

Événements : La Fed commence sa réunion de deux jours, la BoE publie son rapport sur la stabilité financière.

Données américaines : Inflation nov.