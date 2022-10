Marketmind : En route vers le haut

Chuchotez-le, mais le rebond en cours à Wall street - qui soulève les marchés et l'appétit pour le risque partout - pourrait avoir des jambes.

Même s'il s'agit d'un mini rallye dans un marché baissier plus large, on a de plus en plus l'impression qu'il a encore de l'avenir à court terme. Cela devrait placer les marchés asiatiques sur une base positive mercredi.

Les bénéfices américains sont en bonne voie, avec quelques résultats remarquables comme ceux de Bank of America et Goldman Sachs. La nouvelle de la production de l'iPhone 14 d'Apple mardi rappelle les défis auxquels les entreprises sont confrontées, mais d'autres surprises positives en matière de bénéfices pourraient tenir les ours à distance un peu plus longtemps.

Les recherches et les enquêtes auprès des investisseurs menées par trois grandes banques américaines au cours des dernières 24 heures reflètent l'optimisme croissant qui filtre actuellement sur les marchés :

- Mike Wilson, gourou des actions chez Morgan Stanley, s'attend à ce que le rallye du marché baissier du S&P 500 s'étende jusqu'à 4000, ou même la moyenne mobile de 200 jours autour de 4150.

- L'enquête mondiale de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds montre les niveaux de liquidités les plus élevés depuis 2001, et les conditions d'une "capitulation" du sentiment baissier extrême ces derniers temps

- JP Morgan affirme que l'inflation américaine a atteint un sommet et devrait chuter brutalement à 3,2 % d'ici 12 mois.

Il est intéressant de noter que Wall street a augmenté mardi alors que les rendements obligataires et l'indice de volatilité VIX ont à peine baissé. Il s'agit peut-être d'un autre signe de résilience croissante.

Les investisseurs feraient bien de ne pas se laisser emporter. Les problèmes qui ont écrasé les marchés cette année - le resserrement rapide des politiques et des conditions financières, les craintes de croissance, l'inflation collante et la politique budgétaire désordonnée - n'ont pas disparu.

Les derniers mots sont bien connus, mais la tempête immédiate semble être passée.

Principaux développements qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

Canada, Royaume-Uni, inflation dans la zone euro (septembre)

Vente aux enchères des obligations du Trésor américain à 20 ans

Données sur les TIC américaines (août)

Discours de Cunliffe, Woods, Wilkins et Mann de la BoE.

Intervention de Kashkari de la Fed