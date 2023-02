Marketmind : En route vers le haut

En mars dernier, il a franchi la barre des 3 %, en septembre, celle des 4 %, et maintenant, il dépasse largement les 5 %. Le taux terminal de la Fed tel qu'il est impliqué par les marchés à terme américains se dirige-t-il inexorablement vers 6 % ?

Aussi improbable ou injustifié que vous pensiez que ce scénario soit, il faudrait être courageux pour parier contre lui en ce moment. La dynamique récente est évidente, et les dernières données sur l'inflation américaine publiées mardi ont encore enhardi les faucons des taux.

Ce que cela signifie pour les marchés asiatiques et l'appétit pour le risque mercredi est moins clair. Wall street a étonnamment bien résisté compte tenu de la flambée des coûts d'emprunt et des taux implicites, tandis que l'indice de volatilité "VIX" a connu sa plus forte chute en un mois.

Le plus surprenant est peut-être le Nasdaq, qui a bondi de 0,55 % pour un deuxième gain quotidien. L'indice à forte composante technologique est traditionnellement plus sensible aux variations des taux d'intérêt basés sur le marché, et il existe souvent une corrélation fortement négative entre l'indice et les rendements obligataires américains.

Mais cette relation s'est brisée récemment, à tel point que la corrélation simple glissante sur 25 jours du Nasdaq avec le rendement américain à deux ans est la plus positive depuis avril de l'année dernière.

(Corrélation quotidienne entre le Nasdaq et le rendement américain

Il existe peut-être une explication plus directe, mais tout aussi surprenante, de la résilience des actifs risqués et du moral des investisseurs : environ 1 000 milliards de dollars de liquidités des banques centrales injectées dans le système mondial au cours des derniers mois.

Les deux plus grands fournisseurs ont été le Japon et la Chine avec plus de 700 milliards de dollars à eux deux, y compris un achat record d'obligations par le Japon en janvier, selon certaines estimations. La durée ou la poursuite de cet apport de liquidités dépendra en grande partie de la Banque du Japon et de son nouveau gouverneur Kazuo Ueda.

(G4 liquidité de la banque centrale - Apollo Global

Il a été confirmé mardi que Ueda remplacera le titulaire du poste Haruhiko Kuroda début avril. Le yen s'est d'abord redressé, mais a ensuite été pris dans la reprise du dollar après l'IPC, et a atteint un plus bas de six semaines à 133,31 par dollar.

Mercredi, les investisseurs en Asie doivent prendre connaissance des données commerciales de l'Inde et de l'Indonésie, ainsi que des chiffres du chômage en Corée du Sud, tandis que l'aggravation de la dispute diplomatique sino-américaine au sujet des ballons espions pourrait peser sur le sentiment.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

- Le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, prend la parole

- Le président de la BCE, Christine Lagarde, prend la parole

- Ventes au détail aux États-Unis (janvier)