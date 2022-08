Marketmind : Encore sous le choc de la débâcle des données de la Chine

En l'absence de rapports économiques régionaux majeurs mardi, les marchés asiatiques continueront à digérer les implications du déluge de données sombres de la Chine lundi, qui a instantanément aggravé la morosité entourant la deuxième plus grande économie du monde.

La maigre réduction de 10 points de base de certains taux de prêt par la banque centrale en réponse ne devrait pas avoir d'impact discernable. L'économie chinoise est en difficulté, les rendements obligataires s'effondrent et le yuan est mis à rude épreuve.

Le dollar a bondi de 1% par rapport à la monnaie chinoise lundi, l'une de ses plus fortes hausses depuis des années, pour pousser le yuan à son plus bas niveau depuis mai. Le rendement des obligations à 10 ans de la Chine est à moins de 20 points de base d'un nouveau creux de 20 ans.

Le ralentissement est alarmant et, comme le notent les économistes de Société Générale, Pékin semble moins disposé qu'auparavant à arrêter la chute, et encore moins à l'inverser.

"Notre prévision de 2,7 % pour le PIB se situe actuellement dans le bas de la fourchette des estimations de la Bourse, et pourrait pourtant s'avérer trop optimiste. La trajectoire de juillet indique un taux de croissance du PIB inférieur à 2 % pour 2022, si les décideurs politiques restent lents à s'activer", ont-ils écrit.

Pour l'économie et les marchés mondiaux, cependant, le nuage économique de plus en plus sombre de la Chine pourrait avoir une lueur d'espoir : la baisse des prix de l'énergie.

Le pétrole brut Brent a chuté d'environ 4 % lundi et a perdu 23 % au cours des deux derniers mois. Sa hausse d'une année sur l'autre - cruciale pour les impressions annuelles d'inflation - est tombée à environ 35 %, contre 100 % en mars.

L'Asie cherchera à s'inspirer de la hausse de Wall Bourse lundi, qui a montré que les investisseurs ont ignoré les nouvelles de la Chine et un rapport tout aussi surprenant et lamentable de la Fed de New York sur l'industrie manufacturière. Pour l'instant, la baisse des prix du pétrole l'emporte sur la faiblesse des données économiques.

