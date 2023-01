Marketmind : Esquiver un ralentissement

Depuis plus de six mois, les investisseurs mondiaux ne cessent de s'inquiéter d'une récession en 2023 pour les principales économies mondiales. Maintenant que l'année est en cours, ils ont des doutes.

Une grande question est de savoir si le fait d'esquiver une récession à ce stade est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les prix des actifs - de plus en plus à l'aise avec l'idée que le ralentissement des économies zappera l'inflation et permettra aux taux d'intérêt d'atteindre des sommets et de baisser.

Un risque important pour le positionnement actuel des investissements est que les récessions ne se matérialisent pas en fait cette année, que les taux d'inflation restent bien au-dessus des objectifs de 2 % et que les taux d'intérêt continuent d'augmenter - ou du moins restent élevés. Tout cela ne fait alors que repousser un effondrement à 2024, laissant les marchés aussi fragiles cette année qu'ils l'étaient en 2022.

La réouverture de la deuxième plus grande économie du monde, alors que la Chine met fin ce mois-ci à sa bataille prolongée du "zéro COVID", est un élément essentiel à cet égard.

Et le dernier bilan de santé économique de mardi a montré que le coup dur porté à l'activité économique chinoise par les politiques de verrouillage draconiennes était en fait beaucoup moins important que ce que l'on craignait.

Même si la croissance de la production de 3 % en 2022 est l'une des plus faibles jamais enregistrées, la hausse de 2,9 % du produit intérieur brut du quatrième trimestre par rapport à l'année précédente a été beaucoup plus rapide que les prévisions de 1,8 %.

De plus, l'affaiblissement de la production industrielle et des ventes au détail de décembre dernier a également été beaucoup moins important que prévu - avec une baisse annuelle des ventes de moins de 2 % contre des prévisions d'une baisse allant jusqu'à 9 %.

Les données montrant que la population du pays a diminué l'année dernière pour la première fois depuis 1961 sont beaucoup plus inquiétantes pour la Chine à long terme. Ce tournant historique devrait marquer le début d'une longue période de déclin du nombre de personnes en âge de travailler et d'éventuelles pénuries de personnel à venir.

Pour cette année, cependant, les derniers chiffres ont amené de nombreux économistes à revoir à la hausse leurs prévisions de PIB pour 2023 en Chine et à revoir à la baisse leurs attentes en matière d'assouplissement monétaire.

Ces chiffres interviennent également alors que de nombreux prévisionnistes revoient à la baisse les hypothèses d'une récession de la zone euro cette année - avec un hiver beaucoup plus chaud jusqu'à présent et des niveaux élevés de stockage de gaz naturel qui ont vu les prix du gaz chuter et les craintes de pannes d'énergie et de rationnement s'estomper.

La remise en question de la récession a également été illustrée par la dernière enquête de la Bank of America auprès des gestionnaires de fonds mondiaux mardi, qui a montré que les perspectives de croissance mondiale ont atteint leur plus haut niveau depuis un an. L'enquête a montré que les prévisions de récession des investisseurs ont atteint un pic net de 77 % des personnes interrogées en novembre, mais sont tombées à 68 % en janvier.

Le sentiment des investisseurs allemands a connu une forte reprise en janvier, a indiqué mardi l'institut de recherche économique ZEW.

Quant à savoir si tout cela est bon ou mauvais pour les marchés, cela pourrait suffire à freiner le début d'année faste - qui a vu l'indice boursier technologique Nasdaq enregistrer vendredi son sixième gain quotidien consécutif pour la première fois depuis 2021.

Les marchés à terme de Wall Street devraient ouvrir dans le rouge mardi après le congé de lundi et l'indice VIX de la volatilité des actions de Wall Street est repassé au-dessus de 20, après avoir enregistré sa plus faible clôture en un an vendredi, sous les moyennes des 30 dernières années.

L'enquête de BofA a toutefois montré que les gestionnaires de fonds ont peut-être déjà effectué un repositionnement, puisque leur allocation aux actions américaines a plongé en janvier et qu'un pourcentage net de 39 % a déclaré être sous-pondéré tout en préférant les actions de la zone euro.

Les actions européennes étaient également dans le rouge mardi, les indices de référence chinois étant également en baisse. Le yuan a reculé face à un dollar largement en hausse.

Le Nikkei japonais a surperformé, les investisseurs attendant le résultat d'une réunion critique de la politique de la Banque du Japon mercredi, avec des spéculations sur une nouvelle levée - voire une suppression - du plafond de la banque centrale sur les rendements des obligations gouvernementales.

Les rendements du Trésor américain étaient en hausse mardi.

La reprise de la saison des bénéfices américains, mardi, est l'autre point central.

Les marchés ont bien réagi vendredi après que les plus grandes banques de Wall street aient déclaré avoir stocké davantage de fonds pour les jours de pluie afin de se préparer à une éventuelle récession, tout en faisant preuve de prudence quant aux prévisions de croissance des revenus dans une économie incertaine et alors que les taux plus élevés augmentent la concurrence pour les dépôts.

Goldman Sachs et Morgan Stanley publient leurs résultats plus tard dans la journée de mardi. JPMorgan et Bank of America Corp ont déclaré vendredi qu'elles continuaient à ajouter du personnel à mesure que l'économie s'adoucit, même si Goldman a licencié environ 3 000 travailleurs la semaine dernière.

Les développements clés qui peuvent fournir une direction aux marchés américains plus tard mardi :

* Indice Empire Manufacturing de janvier aux États-Unis, inflation de décembre au Canada

* La Banque du Japon commence sa réunion de politique générale de deux jours. Forum économique mondial à Davos, Suisse. ECOFIN des ministres des finances de l'UE se réunit à Bruxelles.

* Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, prend la parole.

* Résultats des entreprises américaines : Morgan Stanley, Goldman Sachs, United Airlines, Signature Bank, Citizens Financial.