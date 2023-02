Marketmind : Est-ce un oiseau ?

Un octogone volant est le quatrième objet à être abattu au-dessus de l'Amérique du Nord par un missile américain en un peu plus d'une semaine. Les responsables ont refusé de dire s'il ressemblait au grand ballon blanc chinois qui a été abattu au début du mois, bien que le général Glen VanHerck de l'armée de l'air américaine n'exclut pas la possibilité d'extraterrestres.

Les marchés ont gardé un œil sur le mystère géopolitique, mais l'attention se porte davantage sur la question de savoir si l'inflation américaine est terrestre ou si elle plane obstinément.

Les économistes s'attendent à ce que les données de mardi montrent que les taux mensuels ont augmenté en janvier, mais que les mesures annuelles ont diminué.

Les chiffres révisés vendredi ont montré que l'inflation en décembre était un peu plus forte que ce qui avait été initialement annoncé, et une enquête très surveillée sur les attentes d'inflation des consommateurs a montré un pic notable dans les perspectives à court terme.

Tout cela a maintenu la pression sur les actions et les obligations et a apporté un certain soutien au dollar américain, puisque les données donneront le ton de la prochaine réunion de la Fed en mars.

Le Nasdaq n'a maintenant augmenté qu'une seule fois au cours des six dernières sessions, l'indice de volatilité VIX a atteint un sommet d'un mois vendredi, et les futures étaient chancelants dans les échanges asiatiques lundi.

Les actions ont également glissé, chutant le plus au Japon où les traders tentent toujours de se faire à l'idée de la nomination probable de l'universitaire Kazuo Ueda comme prochain gouverneur de la banque centrale et si cela signifie une sortie de la politique super-easy.

Les données macroéconomiques ont également proposé une musique d'ambiance pessimiste. La croissance du quatrième trimestre de Singapour, pays phare, a été révisée à la baisse de manière inattendue. Les exportations sud-coréennes corrigées des variations saisonnières ont chuté.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

- Le discours de Bowman de la Fed

- Lagarde, de la BCE, participe à la réunion de l'Eurogroupe.