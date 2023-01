Marketmind : Faire des vagues

La première journée de négociation pour la plupart des grands marchés d'Asie a été agitée, les investisseurs se débattant avec les implications contradictoires de l'ouverture de la Chine et de la résurgence des cas de COVID-19. Les contrats à terme européens et américains ont eu du mal à progresser.

Les enquêtes publiées au cours du week-end ont montré que l'activité des usines chinoises en décembre s'est contractée au rythme le plus rapide depuis près de trois ans, alors que les infections COVID balayaient les lignes de production. Mardi, les chiffres du Caxin ont également montré une activité en baisse.

Quelques semaines dangereuses s'annoncent maintenant, alors que les restrictions tombent et que les infections se propagent avant le Nouvel An lunaire, quand 5,5 millions de voyages ferroviaires attendus réuniront des familles et transporteront potentiellement le COVID dans la plupart des coins du pays.

Environ 9 000 personnes en Chine meurent probablement chaque jour du COVID, a déclaré la semaine dernière la société de données sur la santé Airfinity.

Pourtant, à mesure que les échanges progressaient mardi matin, les traders semblaient évaluer les perspectives à plus long terme pour la deuxième plus grande économie du monde, après que le pire des vagues de COVID soit passé.

Le yuan chinois a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois et les actions de Hong Kong, Séoul et Shanghai ont effacé les premières pertes.

Le dollar a chuté, poussant l'or à un plus haut de six mois, tandis que le yen a également bondi, car 2023 se profile comme l'année des changements de politique de la Banque du Japon. Le calendrier de mardi est calme, mais les minutes de la Réserve fédérale et les données sur l'emploi aux États-Unis plus tard dans la semaine donneront le ton de la réflexion sur les taux d'intérêt pour le Nouvel An.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mardi :

- PMI manufacturier américain (décembre)