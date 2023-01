Marketmind : Finalement, une mauvaise nouvelle est une mauvaise nouvelle

Pas de feu d'artifice de la part de la Banque du Japon, mais de nombreux pétards mouillés à ruminer pour les investisseurs, alors qu'une série d'indicateurs économiques américains sombres jette de l'eau froide sur le scénario d'"atterrissage en douceur" qui a gagné en popularité ces derniers temps.

Les décisions politiques de l'Indonésie et de la Malaisie - les prévisions du consensus indiquent des augmentations de 25 points de base pour les deux pays - sont les principaux événements en Asie jeudi, mais l'humeur du marché mercredi était morose.

Les ventes au détail, la production industrielle et l'inflation des prix à la production de mercredi ont toutes indiqué un ralentissement notable de la plus grande économie du monde en décembre. Cela fait suite aux récents chiffres montrant des niveaux de récession de l'activité manufacturière et des services.

Enfin, une mauvaise nouvelle peut être une mauvaise nouvelle pour les actifs à risque. Les rendements obligataires ont chuté mercredi à leurs plus bas niveaux sur plusieurs mois, mais au lieu d'augmenter en raison des attentes que la Fed ralentisse le resserrement de sa politique, Wall street a cette fois-ci plongé dans le rouge.

Wall street et les actions mondiales ont connu leur pire journée en deux semaines. Le Nasdaq, remarquablement, a interrompu une série de sept jours de gains - sa meilleure série depuis novembre 2021.

Une série de courbes de rendement aux États-Unis et ailleurs montre que les investisseurs anticipent clairement un ralentissement économique, une désinflation ou une récession pure et simple. L'inversion de la courbe de rendement américaine à trois mois/10 ans est particulièrement stupéfiante.

C'est un scénario qui va à l'encontre de celui d'un rebond mondial mené par la Chine qui sort de la zone zéro, de l'Europe qui évite la récession grâce à une météo étonnamment clémente et d'un marché du travail solide qui offre à l'économie américaine un atterrissage en douceur.

La directrice générale adjointe du Fonds monétaire international, Gita Gopinath, est certainement optimiste quant à la Chine, déclarant mercredi à Reuters qu'elle s'attend à une forte reprise de la croissance économique à partir du deuxième trimestre. Les données du quatrième trimestre de la Chine ont été beaucoup plus fortes que ce que l'on craignait.

En outre, la décision surprise de la BOJ de ne pas se montrer mercredi - les investisseurs s'attendaient à une décision plus belliqueuse - devrait renforcer le sentiment des investisseurs, au moins jusqu'à la prochaine réunion de politique générale.

Mais le ton sur les marchés asiatiques jeudi devrait être baissier, étant donné la façon dont les marchés mondiaux ont évolué mercredi.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

- Chômage en Australie (décembre)

- Décision sur les taux d'intérêt en Indonésie (prévision +25 pb)

- Décision sur les taux d'intérêt en Malaisie (prévision +25 pb)