Marketmind : Flash au Japon

Vendredi, tous les yeux - non seulement en Asie mais dans le monde entier - seront fixés sur le Japon, plus précisément sur les derniers chiffres de l'inflation et sur la première des deux auditions parlementaires de confirmation du gouverneur entrant de la Banque du Japon, Kazuo Ueda.

L'importance du Japon sur les flux et les prix du marché mondial ne peut être surestimée. Le Japon est la plus grande nation créancière du monde et une partie des milliers de milliards de dollars que les investisseurs japonais ont investis à l'étranger pourrait être rapatriée en cas de resserrement de la politique monétaire nationale.

Les flux de rapatriement des investisseurs japonais au cours des années passées ont eu un effet puissant sur le yen, le dollar et l'euro, ainsi que sur les prix des bons du Trésor américain et autres obligations d'État.

La pression est certainement de plus en plus forte sur la BOJ pour qu'elle modifie sa politique de "contrôle de la courbe des taux" consistant à acheter des quantités illimitées de dette publique pour limiter les rendements obligataires, et le plafond est attaqué de manière soutenue par les marchés qui parient sur une hausse des taux d'intérêt à court terme.

Graphique : Rendement des obligations japonaises à 10 ans et "YCC".

Ueda s'adresse à la chambre basse du parlement vendredi, puis à la chambre haute lundi. S'il est confirmé, il remplacera début avril Haruhiko Kuroda, un pilier de la politique ultra-libre du Japon au cours de la dernière décennie.

Non seulement la Fed et de nombreuses autres banques centrales relèvent leurs taux d'intérêt, mais il semble enfin que l'inflation soit arrivée au Japon. Il ne doit pas y avoir beaucoup de fois au cours des 30 dernières années où un membre du conseil d'administration de la BOJ a mis en garde contre le risque de dépassement de l'inflation, mais c'est ce que nous avons eu mercredi.

Kuroda lui-même a semblé attiser ces flammes, en déclarant aux journalistes lors de la réunion des chefs des finances du G20 en Inde jeudi que la BOJ maintiendra sa politique monétaire facile, bien qu'il se soit dit confiant que l'inflation reviendra sous les 2 % au cours des exercices 2023 et 2024.

Graphique : Inflation à la consommation au Japon

Les économistes s'attendent à ce que les chiffres de vendredi montrent que l'inflation de base des prix à la consommation a atteint un sommet de 41 ans de 4,2 % en janvier, contre 4,0 % en décembre et plus de deux fois l'objectif de 2 % de la BOJ.

La fin de la semaine pourrait être volatile pour les marchés, car les chiffres de l'inflation américaine pour janvier doivent également être publiés. En plus de cela, une mer de titres rouges des décideurs politiques remplira les écrans des terminaux des traders - pas moins de quatre responsables de la Réserve fédérale doivent s'exprimer, et la réunion des ministres des finances et des banquiers centraux du G20 en Inde passe à la vitesse supérieure.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

- Réunion des chefs des finances du G20 (Bengaluru, Inde)

- Inflation américaine PCE (janvier)

- Discours de Mester, Jefferson, Collins et Waller de la Fed.