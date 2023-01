Marketmind : Frapper à la porte de l'IPC

Les marchés asiatiques pourraient connaître des difficultés mardi, après une séance américaine difficile pour les actions, le manque de catalyseurs sur le marché et les remarques d'un responsable de la Fed ayant contribué à réduire les gains antérieurs.

L'appétit pour le risque a oscillé entre la résilience de l'économie américaine et les signes de refroidissement de l'inflation et les craintes que la banque centrale maintienne ses taux directeurs restrictifs plus longtemps que beaucoup ne l'auraient espéré, ce qui pourrait faire basculer la plus grande économie du monde dans la récession.

En ce qui concerne la deuxième plus grande économie du monde, l'inversion par Pékin de sa politique de zéro COVID a permis aux touristes d'affluer en Chine continentale pour la première fois depuis des années, suscitant un optimisme quant à la reprise de la demande, qui a à son tour donné un coup de fouet aux prix du brut et fait baisser les rendements de référence du Trésor américain.

Bien que la réouverture de la Chine ait entraîné un pic des infections au COVID, les récents pourparlers avec Pfizer pour décrocher une licence de production d'une version générique de son médicament COVID ont atténué les craintes d'une autre fermeture. Les économistes de nombreuses grandes banques revoient à la hausse leurs prévisions de croissance du PIB pour le second semestre de cette année.

Le yuan chinois a touché lundi un sommet de près de cinq mois par rapport au billet vert.

Les données sur les prix à la consommation provenant du Japon mardi et des États-Unis et de la Chine plus tard dans la semaine proposeront d'autres éléments concernant la mesure dans laquelle l'inflation mondiale a atteint un sommet - ou non.

De nouveaux signes de refroidissement de l'inflation pourraient faire naître la possibilité d'une pause dans la politique monétaire.

Lundi, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a assuré qu'il sera "approprié et important" que la Fed fasse preuve de prudence alors qu'elle calibre sa guerre contre l'inflation.

Voici un aperçu de divers indicateurs d'inflation américains, et de la distance que la plupart d'entre eux doivent parcourir avant de s'approcher de l'objectif d'intérêt annuel moyen de 2 % de la Fed :

Les données de la Réserve fédérale lundi ont montré que l'encours du crédit à la consommation a augmenté en novembre plus que les analystes ne le prévoyaient, soulignant la force du consommateur américain et ajoutant à la possibilité du légendaire "atterrissage en douceur".

Voici quelques développements qui pourraient faire bouger les marchés mardi :

- Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit participer à un panel sur "l'indépendance des banques centrales" à Stockholm, en Suède, qui comprendra une séance de questions-réponses.

- Le Japon publie son rapport sur l'IPC pour le mois de décembre, qui devrait montrer une inflation annuelle de base de 3,8 %, plus élevée que la lecture de 3,6 % du mois précédent.